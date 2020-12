Le nouveau teaser «KOF XV» révèle trois personnages jouables

Le gameplay de « King of Fighters XV » ne sera pas révélé avant mois prochain, mais SNK a publié une nouvelle bande-annonce pour le jeu, montrant trois des combattants que les fans peuvent attendre à voir quand ils se lancent.

La bande-annonce montre l’art conceptuel de Kyo kusanagi, Benimaru Oui Shun’ei, ce dernier étant le protagoniste de ce jeu. La vidéo est présentée par le producteur Yasuyuki oda et le directeur créatif Eisuke Ogura.

Après un bref taquin, Ode Oui Ogura Ils ont également révélé des anecdotes sur chacun des combattants et ce que les fans peuvent s’attendre à voir dans le récit du prochain jeu.

Kyo kusanagi reviens « Roi des combattants XV » comme « Un homme nouveau », selon Ogura. Le nouveau design de Kyo revient à premières apparitions du personnage à la franchise, en ramenant son écharpe bien-aimée, ainsi qu’une veste noire.

Enfin, c’est Benimaru. Comme Kyo, La conception de Benimaru est destiné à conduire le personnage vers une apparence plus familière à fanatiques de la série depuis longtemps. Ogura il a dit que l’intention était de s’éloigner de l’apparence plus flashy du personnage dans le jeu précédent et d’aller avec autre chose. « Oriental».

La bande-annonce officielle de « KOF XV » sera en première le 7 janvier 2021.