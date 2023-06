Le nouveau teaser de Haunted Mansion apporte l’effroyable tour au grand écran

Disney n’est pas étranger à faire preuve de créativité et à transformer son manège de parc à thème de renommée mondiale en une adaptation sur grand écran, comme il a déjà fait ses preuves avec le bien établi pirates des Caraïbes franchise cinématographique, et ils sont sur le point de le refaire. Cette fois cependant, ils s’éloignent de la haute mer. Le manoir hanté est sur le point de faire peur en tant que nouvelle comédie d’horreur surnaturelle unique, avec de nombreux talents de premier plan pour porter l’histoire. Maintenant, selon un rapport de Collider, la bande-annonce officielle du film est enfin tombée, donnant aux fans enthousiastes un aperçu de ce à quoi s’attendre de cette réimagination effroyablement amusante.

Le manoir hantéqui est basé sur le parc à thème du même nom à Disneyland, est dirigé par Justin Simien, qui a également créé et réalisé une comédie d’horreur intitulée Mauvaise chevelure (2020), et une série dramatique comique pour Netflix intitulée Chers Blancs, qui a duré quatre saisons. Le scénario a été récemment écrit par Katie Dippold (Parcs et loisirs), tandis que les producteurs incluent Dan Lin et Jonathan Eirich. Le projet dans son ensemble a dû faire face à d’immenses difficultés depuis son annonce initiale il y a plus de dix ans en 2010. À l’époque, Guillermo del Toro devait écrire et produire le film, envisageant un cadre fantastique accru selon son style habituel plutôt que quelque chose fondé sur le monde réel. Il a soumis un scénario fini en 2012, mais il n’a pas semblé faire mouche avec ceux du studio et il a démissionné l’année suivante, laissant le projet à la case départ. Le scénario a subi une révision après l’autre, avec DV DeVincentis allant et venant également avant que Katie Dippold ne se verrouille finalement dans la production en 2020, le scénario de del Toro étant officiellement jugé « trop ​​​​effrayant » pour un public plus jeune. Le casting était également en quelque sorte une porte tournante, que Ryan Gosling aurait été considérée comme la vedette du film, bien que cela n’ait pas fonctionné.

Avec une production finalement stabilisée en 2020, cependant, une solide gamme de talents d’acteur a aidé à rassembler le film. Parmi eux se trouvent Tiffany Haddish (L’après-fête), LaKeith Stanfield (Plus ils tombent), Owen Wilson (Peindre), Danny De Vito (Il fait toujours beau à Philadelphie), Rosario Dawson (Commis III), ancien acteur du film d’horreur Jamie Lee Curtis (Halloween se termine) et Jared Leto (Morbius) qui, comme on pouvait s’y attendre, jouera lui-même le Hatbox Ghost. Dan Levy et Winona Ryder auraient également été choisis pour des rôles non divulgués.





La maison la plus hantée de la Nouvelle-Orléans sur grand écran

Image via Disney

La nouvelle bande-annonce s’ouvre sur une mère sans prétention nommée Gabbie (Rosario Dawson) et son fils (Chase W. Dillion) qui pensent avoir acheté la maison la plus charmante de la Nouvelle-Orléans, mais qui s’avère plutôt être la plus hantée. Pour aider à combattre les esprits qui y habitent, ils engagent Ben qui est un ancien enquêteur paranormal (LaKeith Stanfield), ainsi que Harriet la voyante (Tiffany Haddish), Kent le prêtre (Owen Wilson) et Bruce un professeur d’histoire universitaire (Danny DeVito ). Cependant, ils ne savent peut-être pas à quoi ils sont vraiment confrontés, car toutes sortes de frayeurs les attendent dans tous les coins sombres du manoir.

Le manoir hanté des fantômes dans les théâtres partout bientôt le 28 juillet.