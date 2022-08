Le nouveau système de gestion des dragons dans World Of Warcraft a son propre arbre de talents spécial

Vous mentiriez si vous disiez que ce vol en World of Warcraft était très réaliste, même s’il s’agissait d’un outil nécessaire. Dans les MMORPG, les montures volantes peuvent voler vers le haut ou vers le bas, tourner sur place, planer sur place ou s’écraser sans perdre de vitesse.

Dragonflight est là pour servir ceux qui veulent un mécanisme de vol plus précis. En plus d’avoir son propre arbre de talents, la nouvelle méthode de vol connue sous le nom d’équitation de dragon mélange élan et inertie.

Malgré le fait que l’arbre n’est que partiellement implémenté dans l’alpha, nous avons pu mieux le comprendre grâce au personnel serviable de Wowhead.com.

Les montures d’équitation Dragon offrent les mêmes fonctions que les montures volantes standard et les montures au sol standard, avec en plus la possibilité de voler en appuyant sur la barre d’espace.

Vous ne pouvez pas planer comme vous le pouvez avec des montures volantes conventionnelles. Puisque vous allez toujours, votre élan finira par s’affaiblir. Votre monture utilise l’énergie comme ressource ; il a trois énergies pour commencer.

L’énergie peut être utilisée sur une variété de capacités qui accélèrent la croissance ou la vitesse. Survoler des symboles de dragon cachés à travers les îles Dragon vous accordera des points de talent pour la compétence Dragon Riding.

Bien que la première rangée de talents n’ait pas encore été implémentée, les mineurs pensent qu’il pourrait s’agir de Dragonriding, ce qui fait avancer votre dragon lorsqu’il pointe dans une direction particulière.

Trois compétences sont répertoriées dans la deuxième rangée : Thrill Chaser, Dynamic Stretching et Drake and Rider Training, qui améliorent la production d’énergie à grande vitesse et augmentent l’endurance d’un point chacune.

La troisième rangée est également non implémentée. Cependant, ce sont peut-être les rafales d’Ohn’ahra qui forcent Jaradin à utiliser Surge Forward pour bloquer les missiles et gagner en vitesse.

Un nœud de sélection sera situé dans la quatrième rangée, très probablement entre Dragonrider’s Compassion, qui vous oblige à démonter afin de profiter aux camarades environnants ;