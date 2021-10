Le nouveau Superman est sorti bisexuel !

L’industrie du roman graphique travaille depuis un certain temps sur la diversité de son contenu et l’acceptation des personnages LGBTQ+ dans ses histoires. De nombreux héros et méchants surpris en sortant du placard, mais aucun cas ne sera plus représentatif que celui de Jon Kent, le fils de Superman, qui s’est déclaré bisexuel quelque temps après avoir hérité du manteau de son père en tant que protecteur de la Terre.

Clark Kent vit des aventures hors de la planète alors que son fils de 17 ans se retrouve avec la plus grande responsabilité de sa vie : être Superman. Cependant, il a trouvé la nourriture pour une telle tâche. L’amour de Jay Nakamura, un hacktiviste fan de Lois lane et aidé Jon dans le passé. De nombreux points communs les ont rapprochés !

Le nouveau Superman est bisexuel

L’écrivain Tom Taylor Il a admis avoir été rejeté dans le passé pour des complots avec des héros homosexuels, mais la réalité est aujourd’hui très différente : « Nous sommes dans un meilleur accueil. Quand ils m’ont dit que je devais écrire un nouveau Superman, je savais que si c’était un homme blanc hétéro, ce serait une occasion manquée. J’ai toujours dit que tout le monde devrait pouvoir se considérer comme un héros. Aujourd’hui, Superman, il sort du placard”.

L’artiste Jean Timms ajoutée: « C’est un grand succès de l’avoir fait avec Jon Kent dans le rôle de Superman. Nous avons vu Jon grandir sous nos yeux et il sera intéressant de voir comment il essaie de se retrouver en tant que personne en étant un super-héros mondial dans une vie moderne complexe. Vous pouvez tout visualiser quand à l’avenir l’homme le plus puissant du monde fera partie de la communauté LGBT. Il y a tellement de choses à l’horizon !

Et le partenaire de Jon ? Taylor dit que Jay « a son propre combat « . A tel point qu’il deviendra substantiel pour l’avenir de cette portion de CC. « C’est un journaliste efficace qui a Lois Lane comme héroïne. Il est aussi un réfugié de Gamorra et cela le rapproche de Clark. Bien que cela ait changé au fil des ans, Lois était souvent la dame en détresse. Jay Nakamura ce ne sera jamais ça. Lui et Jon feront face à des difficultés ensemble.« , a souligné la création.

