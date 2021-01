Le nouveau spin-off de Game of Thrones se concentrera sur les aventures de Dunk & Egg

Ressemble à un autre Le Trône de Fer la série prequel est en cours de développement, adaptant cette fois le Dunk et oeuf nouvelles de George RR Martin.

Aujourd’hui apporte le mot d’un autre Le Trône de Fer montrer dans les œuvres. Selon Variety, HBO développe une émission Dunk & Egg qui est censée être une «priorité» pour l’entreprise. Pour le moment, cependant, aucun scénariste / showrunner ne semble être attaché.

Mes amis, je suis vraiment excité à ce sujet. Depuis que HBO a annoncé qu’elle développait Le Trône de Fer prequels, les histoires de Dunk et Egg ont été les premières choses auxquelles j’ai pensé. Les personnages apparaissent dans une série de trois nouvelles, qui ont été récemment rassemblées dans un seul livre, Un chevalier des sept royaumes. Ces histoires racontent les aventures de Ser Duncan le Grand (Dunk) et d’un jeune Aegon V Targaryen (Egg) à une époque d’environ 90 ans avant les événements des principaux livres / spectacles.

Ils sont une quantité ridicule de plaisir. Malgré (ou peut-être à cause de) leur longueur plus courte, ils font partie des histoires les plus engageantes de Westeros. Avec beaucoup de traditions et d’action, sans le drame plus large, cela a le potentiel d’être un retour vraiment amusant et unique dans ce monde.