Le nouveau saut dans le temps dans « Manifest »: combien de temps durera-t-il pour les derniers chapitres

La fin de la première partie de la quatrième saison de « Manifesto » nous a rapprochés de la vérité sur le vol 828, bien qu’il y ait encore des mystères non résoluscomme la croissance soudaine de Cal. Le fils de Ben est revenu cinq ans plus âgé, mais il n’est pas expliqué pourquoi. De plus, le premier lot de chapitres a fait un saut dans le temps de deux anstant de personnes se demandent si les dix derniers épisodes en auront aussi.

Il est à noter que la première moitié de la dernière saison Cela commence avec les Stones en crise. Deux ans après la mort de Grace et l’enlèvement d’Eden, Ben ne s’est toujours pas remis de son chagrin et est dévoré par ses tentatives pour retrouver sa fille. De plus, Cal réapparaît plus âgé, mettant une certaine pression sur la famille alors que l’horloge de la date du décès tourne.

Aussi je sais découvre que la date du décès ne concerne pas seulement les passagers du vol 828, mais concerne toute l’humanité. Et il est également révélé que les appels aux passagers sont devenus une question de mémorisation des choses dans le bon ordre. Dans ce sens, il est légitime de croire que les prochains épisodes auront un nouveau saut dans le temps Cela accélérera encore plus les choses. En fait, ce sera ainsi.

La marque du Dargon sur le bras de Cal (Photo : NEtflix)

COMBIEN DE TEMPS SERA LE TIMESKIP DANS LA SAISON 4 DU « MANIFESTE » – PARTIE 2 ?

Comme nous l’avons mentionné, lorsque la première partie commence, les téléspectateurs font l’expérience du premier saut dans le temps : deux ans après les événements qui ont clôturé la saison 3. Désormais, selon le créateur de la série, Jeff Rake, la deuxième partie de la quatrième saison connaîtra également un saut majeur.

« Plusieurs mois auront passé », Rake a fait remarquer à TVLine, à propos du nouveau saut dans le temps qui, digne de vérités, a beaucoup de sens compte tenu de la fin dramatique de la première partie.

Cependant, la question que nous nous posons tous est Quand la première partie de la saison 4 de « Manifest » sera-t-elle diffusée sur Netflix ? Rien n’a été annoncé pour le moment, mais on sait qu’il ne sortira pas en 2022. En revanche, puisqu’il s’agit d’une saison en deux parties et non de deux saisons distinctes, les enregistrements dans leur intégralité sont déjà terminés et il ne devrait pas tarder à le préparer et à le lancer. Bien que il existe une théorie plausible sur le moment où ils pourraient atteindre le géant du streaming.

COMMENT VOIR LA QUATRIÈME SAISON DE « MANIFESTE » ?

saison 4 de « Manifeste” est disponible à partir du 4 novembre sur Netflix. Désormais, les quatre saisons sont au service des abonnés.

Il convient de mentionner que la dernière saison de la série est sortie en deux parties, avec 10 épisodes chacune. Et, pour l’instant, aucune date de sortie pour la deuxième partie n’a été annoncée.

Dans « Manifest » saison 4 partie 1, Cal est en train de mourir, plus Zeke doit faire le sacrifice ultime, les délires d’Angelina atteignent un nouveau niveau de folie et qu’est-il arrivé aux passagers ? (Photo : Netflix)

QUAND EST-CE QUE « MANIFESTO » SAISON 4 – PARTIE 2 PREMIÈRE?

Netflix n’a pas encore annoncé la date de première de « Manifest » Saison 4 Partie 2mais comme les enregistrements sont déjà terminés, cela ne devrait pas tarder à être prêt et à sortir.

Cependant, il est possible que nous devions attendre environ six mois, compte tenu d’une théorie qui circule. TROUVER PLUS DE DÉTAILS ICI.