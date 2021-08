Le nouveau Saints Row a toujours une création de personnage

Le tout nouveau Saints Row redémarré vient d’être révélé, et nous savons déjà ce que de nombreux fans vont demander : pouvez-vous toujours créer votre propre personnage personnalisé ? La bande-annonce ne fait pas du tout référence à la personnalisation des personnages, choisissant de montrer un « Boss » féminin par défaut avec un style vestimentaire plutôt régulier et des cheveux courts.

Heureusement, la personnalisation complète des personnages a été confirmée. Lors d’un récent événement d’aperçu du jeu, on nous a montré plusieurs versions du nouveau Boss, dont certaines étaient convenablement ridicules. En fait, le développeur Volition dit que le Saints Row redémarré possède les options de personnalisation les plus approfondies et les plus étendues de toute la série.

Alors voilà, vous pouvez toujours créer votre propre Boss. Quel genre de suzerain criminel jouerez-vous ? Passez au moins quatre heures à peaufiner les sourcils de votre personnage dans la section commentaires ci-dessous.