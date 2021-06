Le nouveau projet ambitieux de Tom Holland

Depuis qu’il est arrivé chez Marvel, n’étant qu’un garçon de 19 ans et après un casting qu’il a partagé avec Robert Downey Jr, Tom Holland catapulté à la renommée internationale en tant que plus jeune super-héros de la franchise. En démontrant ses prouesses d’acteur, il a donné à Spiderman un air frais, amical et jeune, très différent de ce qu’on a vu pendant des années avec Tobey Maguire et, plus tard, Andrew Garfield.

A tel point qu’à l’heure actuelle, Tom Holland Il est l’un des acteurs les plus aimés et respectés d’Hollywood. Même si, désormais, ce ne sera pas Marvel qui donnera à nouveau le boulot britannique puisque, après l’avant-première de Spiderman: no way home le 17 décembre, ses aventures en tant que Peter Parker se terminent et, par conséquent, il a déjà réussi à mettre d’autres projets en cours. qui promet un grand succès.

Tom Holland dit au revoir à Spiderman. Photo : (Getty)



En effet, bien avant de commencer le tournage du dernier film de Spiderman, il a fait partie de certaines productions telles que cerise, Inexploré ou alors Le diable à toute heure. Cependant, maintenant, une nouvelle possibilité a été ajoutée qui pourrait faire de lui une légende du cinéma. Bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation officielle qu’il soit celui qui a été choisi, de nombreux fans l’ont déjà vu comme le possible Marty McFly de Retour vers le futur.

D’après ce que le compte Twitter mrfancast a publié, si le célèbre film est enfin rebooté, Holland serait le mieux placé pour jouer le rôle de Michael Fox. En fait, le même utilisateur a également partagé une scène du film avec Tom étant Marty et Robert Downey Jr lui-même dans le rôle d’Emmet Brown, attribuant que c’est à quoi ils ressembleraient tous les deux dans leurs rôles respectifs.

Pour le moment ni l’un ni l’autre Tom Holland ni Robert Downey n’a confirmé ni nié la nouvelle. Mais, on sait que les deux acteurs entretiennent d’excellentes relations après leurs rôles de Spiderman et Iron Man dans Marvel puisqu’ils ont partagé de nombreuses scènes ensemble et, en fait, sont retournés plus tard travailler sur Dolittle. C’est pourquoi les voir ensemble une fois de plus dans un film classique serait épique.