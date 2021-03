Le nouveau personnage d’Outlander affirme un scénario écœurant pour la saison 6

Outlander a affirmé qu’un autre personnage rejoindrait Outlander pour la saison cinq, Malva Christie, qui devrait être jouée par Jessica Reynolds.

Alors que les fans ont été ravis d’inviter Jessica, à proximité de Mark Lewis et Alexander Vlahos, qui joueront Tom et Allan Christie individuellement, beaucoup de lectures de livres auront effectivement reconnu comment leur apparence affecte Jamie et Claire. Attention, des spoilers énormes pour la saison six à venir!

Dans les livres, Malva se présente à Fraser’s Ridge avec son père et son frère, et se transforme en disciple de Claire, le couple établissant une sorte de relation mère-fille. Néanmoins, les choses prennent une tournure risquée après avoir découvert que Malva est enceinte – et elle dit que Jamie est le père.

J’ai hâte de voir finalement la saison 6. 😉 – Outlander (@Outlander_STARZ) 24 mars 2021

Le jeune Ian propose que lui ou Bobby Higgins pourraient être le père, mais Malva est tuée avant longtemps, Claire la découvrant. Claire est accusée de l’homicide; cependant, Tom Christie assume la faute, tout en étant innocent de l’acte répréhensible, révélant à Claire que Malva avait récemment tenté de lui faire du mal à lui et à Claire.

Les choses deviennent « Round of Thrones » au moment où il est enfin découvert que le frère de Malva, Allan, était le véritable père du jeune à naître de Malva, quelle identité de lui-même est massacrée par Ian.

Parlant de son rôle sur le vrai compte Twitter de l’émission, Jessica a déclaré: « Elle est un peu étonnée de Claire … elle a tellement entendu parler de Jamie et elle prévoit qu’il devrait être le saint de son histoire puis elle voit la dame et elle ressemble à: «Mon Dieu, je suis plus attaché à elle».

Nous allons avec elle comme une innocente, impatiente d’apprendre, le monde devant elle [girl], et devenir une femme comme Claire… à ce moment-là, des tas de trucs perturbent tout.

Parlant de la projection, une personne a déclaré: «J’ai hâte d’attendre !! Malva dans le livre est fou !! J’ai hâte de voir comment elle assume son rôle. Un autre ajout: « Je dirais que je vous souhaite la bienvenue, car un livre lit ce qui est une affirmation conditionnelle. »

