Le nouveau Google Nest Hub de deuxième génération intègre des capteurs Soli pour la surveillance du sommeil

Nest Thermostat NEST LEARNING 3ÈME GÉNÉRATION

Avec sa 3ième génération de thermostat intelligent, Nest fait gagner toujours plus de temps à ses utilisateurs. Son écran plus grand et plus net est un véritable plaisir pour les yeux, tandis que sa compatibilité OpenTherm lui permet désormais de piloter les chaudières à condensation compatibles ! Nest a su