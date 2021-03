Le nouveau Galaxy arrive en vol: Samsung s’associe à un service de drone pour tester la livraison de téléphones portables à domicile en moins d’une heure

Samsung à la recherche livrez vos derniers mobiles en quelques minutes. C’est ce qu’il entend avec le projet annoncé aujourd’hui en Irlande, où ils se sont associés à la société Manna pour envoyer leurs appareils achetés en ligne via des drones de livraison qui laisseront le téléphone portable chez les acheteurs.

C’est une proposition pionnière pour Samsung. Le service sera initialement disponible dans la ville d’Oranmore, avec l’intention de l’étendre dans toute l’Irlande à l’avenir. Les clients Samsung qui achètent l’un des derniers produits de l’entreprise via le site Web pourront recevez votre commande livrée via l’un des drones de Manna.

Quelques drones qui pour l’instant ne seront qu’à Oranmore, où les habitants ont déjà pu tester ce service depuis septembre grâce à une précédente collaboration de Manna avec Tesco. Les nouveaux Galaxy S21 Ultra, Buds Pro, Tab S7, Watch 3 et Galaxy A peuvent être livrés avec ce système.





Expéditions en 3 minutes en ville

Les drones de Manna peuvent voyager à plus de 60 kilomètres à l’heure et à des altitudes comprises entre 50 et 80 mètres. Comme le décrit l’entreprise, à Oranmore (environ 5000 habitants), ils sont capables de effectuer les livraisons dans les 3 minutes après avoir quitté le centre expédition.

«Nous pensons que ce que nous adoptons sera l’avenir du commerce de détail», explique Eamonn Grant, directeur de Samsung Ireland. Aux États-Unis, Walmart et Amazon mènent une course intense pour la livraison par drone.

En Europe, Manna est l’une des entreprises pionnières de la livraison par drone. Une entreprise qui a reçu un investissement de 4,7 millions d’euros et qui livre à domicile depuis plusieurs mois en populations de moins de 30000 habitants, avec des délais de livraison compris entre 30 minutes et une heure.

En ce moment, c’est un Test Samsung pour expérimenter la livraison via des drones, mais anticipe un pari intéressant pour les petites villes, où les temps sont plus courts et où les drones auront vraisemblablement plus de facilité à se rendre correctement aux différentes adresses.

