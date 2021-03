Le nouveau film Texas Chainsaw Massacre est une suite héritée qui suit le vieil homme Leatherface

Leatherface revient enfin cette année et les fans d’horreur ont des raisons d’être excités. Tel que rapporté par Bloody Disgusting, le producteur Fede Alvarez a confirmé que le prochain redémarrage du Texas Chainsaw Massacre est en fait une suite directe du classique d’horreur de 1974 réalisé par Tobe Hooper. Comme le dit Alravez, cette fois-ci, nous allons voir à quoi ressemble le vieil homme Leatherface.

Les fans d’horreur le sauront Fede Alvarez de son travail sur des films tels que Ne respire pas et 2013 Evil Dead. Le cinéaste s’est récemment entretenu avec le point de vente et, bien qu’il ne puisse pas plonger trop dans les détails, a expliqué qu’ils avaient en effet fait une suite directe. Cela signifie qu’ils ignorent probablement les événements des suites précédentes de la franchise, un peu comme ce qui a été fait avec 2018. Halloween. Et cela a plutôt bien fonctionné. Voici ce qu’Alvarez avait à dire à ce sujet.

« C’est une suite directe, et c’est le même personnage. C’est le vieil homme Leatherface. »

Les détails de l’intrigue restent pour le moment fermement cachés. David Blue Garcia a réalisé le film, prenant plus d’une semaine pour la production et repartant de zéro. Chris Thomas Devlin a écrit le scénario. Elsie Fisher (Huitième année), Sarah Yarkin (Joyeux jour de la mort 2U), Mark Burnham (Mauvais flics), Moe Dunford (La fouille), Olwen Fouéré (Mandy), Alice Krige (Star Trek), Jacob Latimore (Le coureur du labyrinthe), Nell Hudson (Victoria), Jessica Allain (La laverie), Sam Douglas (Arracher), William Hope (Ombres sombres) et Jolyon Coy (Guerre et paix) composent le casting. Parlant plus loin, Fede Alvarez a expliqué qu’ils avaient travaillé dur pour donner au film une sensation classique.

« Tout est classique, des gags old school. Une grande partie de l’approche que nous avions avec Evil Dead, jamais VFX, pour tout faire à la caméra. C’est une approche très ancienne de la réalisation de films. Objectifs vintage … c’est très similaire à l’original. film. »

La franchise a longtemps été éloignée du grand écran. La dernière fois qu’une entrée est arrivée en salles, c’était Texas Chainsaw 3D en 2013. Il n’a pas été accueilli chaleureusement par la critique et a rapporté 47 millions de dollars décents, mais pas formidables, au box-office mondial. L’entrée la plus récente dans l’ensemble était une préquelle intitulée Leatherface. Le film a eu une production et une route difficiles à sortir. Il a finalement été diffusé via la demande et la VOD, avec une diffusion théâtrale très limitée et n’a eu que peu d’impact.

Il n’y a pas encore de mot sur une date de sortie officielle pour le nouveau Massacre à la tronçonneuse film. En octobre dernier, Legendary Pictures a lancé un site Web officiel et a révélé la première affiche, qui met en valeur Leatherface. Il a également fortement laissé entendre un lien avec l’original. L’affiche a clairement indiqué que l’intention était de sortir le film dans le courant de 2021. Étant donné que la situation au box-office commence lentement à s’améliorer, il semble qu’il y ait fort à parier que celui-ci se rendra en salles. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles.

