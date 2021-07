Le nouveau film de Zack Snyder a commencé comme un spin-off de Star Wars

Après le grand succès en reproductions qu’a été « Army of the Dead » sur Netflix, étant son premier film original en un peu plus de dix ans, Zack Snyder rejoindra à nouveau le service de streaming pour son prochain film. Intitulé « Rebel Moon », le film semble être une sorte de western spatial, ce qui pourrait conduire à des comparaisons évidentes avec « Star Wars ».

Dans le passé, le réalisateur de « Man of Steel » a exprimé son désir de faire son propre film dans l’univers narratif de Star Wars, il n’est donc pas surprenant que la révélation que son nouveau film ait commencé son existence comme un versement potentiel de la franchise.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Val Kilmer raconte sa vie avec un nouveau documentaire

Avec « Rebel Moon », Zack Snyder racontera l’histoire d’une colonie pacifique au bord de la galaxie qui est menacée par les forces du souverain tyrannique Balisarius, alors les désespérés de la région envoient une jeune femme au passé mystérieux à Demandez l’aide d’un groupe de guerriers dispersés sur les planètes voisines pour vous débarrasser de cette menace.

De la même manière que « Star Wars » à ses débuts, Zack Snyder a inspiré sa nouvelle épopée spatiale dans les œuvres du célèbre cinéaste japonais Akira Kurosawa, quelque chose dont le cinéaste parle depuis des années, notant qu’il s’agit d’une présentation qu’il faite aux cadres de la franchise pendant plus d’une décennie, avec laquelle elle n’a pas obtenu d’avancées majeures.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Megan Fox veut voir une série basée sur « Jennifer’s Boddy »

L’acquisition de Star Wars par Disney en 2012 a commencé à faire naître des rumeurs sur l’implication de Snyder dans la franchise, bien que celles-ci aient été rapidement rejetées par lui-même. Le Hollywood Reporter rappellerait que Snyder avait conçu ce film comme « une vision plus sombre et plus mature de la marque », quelque chose qui ne collait pas avec la vision générale de Disney.

« C’est moi qui grandis en tant que fan d’Akira Kurosawa, fan de Star Wars. C’est mon amour pour la science-fiction et les grandes aventures. Mon espoir est qu’il devienne également une propriété massive et un univers qui peut être construit « , a déclaré Snyder dans une déclaration à propos du film dans The Hollywood Reporter. Snyder a écrit ce script avec Shay Hatter de « Army of the Dead » et Kurt Johnstad de « 300 ». Le tournage devrait débuter en 2022.