Le nouveau film de Cendrillon avec Camila Cabello arrive au cinéma en février 2021

Une nouvelle version de Cendrillon devrait sortir le 5 février 2021. Décrit comme une comédie musicale romantique, le film a été écrit et réalisé par Kay Cannon, qui a écrit et produit le film Parfait séries de films et émissions de télévision telles que 30 Rocher et Nouvelle fille.

Ce conte populaire a été raconté par différents écrivains dans différents pays et de différentes manières à différentes époques, bien que la version la plus connue ait vu le jour en 1697, grâce à Charles Perrault, et elle a été suivie par la version des Frères Grimm en 1812. ans, il y a eu beaucoup plus d’adaptations de cette histoire, y compris des opéras, des ballets, des pièces de théâtre, des films et des séries. Plus particulièrement, Disney a sorti son film d’animation classique en 1950, ainsi qu’une version live-action avec Lily James, Richard Madden, Cate Blanchett et Helena Bonham Carter en 2015.

En 2021, le conte de fées d’une jeune femme rencontrant un prince sera à nouveau raconté et avec un casting de stars. Chanteur / auteur-compositeur Camila Cabello jouera le rôle de Cendrillon, et ce sera son premier rôle dans un film théâtral. L’acteur et chanteur Billy Porter sera présenté comme un parrain de fée sans genre appelé Fab G.L’actrice et chanteuse / compositrice Idina Menzel sera la belle-mère de Cendrillon, Vivian. Le prince sera joué par l’acteur Nicholas Galitzine et de grands noms comme Pierce Brosnan, Minnie Driver (qui était dans un autre récit de cette histoire, Ella, enchantée, en 2004), John Mulaney, James Corden et Missy Elliott feront également des apparitions. De plus, l’histoire est de Corden, et il a servi en tant que producteur.

Il convient également de noter que les talents vocaux de Cabello et Menzel seront mis à profit, car tous deux ont des chansons originales dans le film. Auparavant, Cabello faisait partie de Fifth Harmony, un groupe de filles qui a vu le jour Le facteur X; elle a ensuite commencé une carrière solo, en sortant des chansons à succès comme « Havana ». Et Menzel est un artiste de Broadway qui a été dans Location et Méchant, pour n’en nommer que quelques-uns, et elle a dépeint Elsa dans Frozen et sa suite.

Ce projet a été annoncé pour la première fois l’année dernière par Columbia Pictures, et le tournage a commencé en février 2020 en Angleterre, avant de devoir bientôt s’arrêter, en raison du COVID-19. Les travaux ont repris en août 2020 et la production s’est terminée en septembre 2020.

Le 2 octobre 2020, Cabello a partagé un post de célébration sur Instagram, parlant de ses derniers instants à jouer une « princesse rêveuse rebelle freakin badass ». Elle a exprimé à quel point elle était reconnaissante d’avoir vécu cette expérience, à quel point elle se sentait en sécurité pendant le processus et à quel point elle était excitée pour tout le monde de voir une histoire remplie d’amour, de joie, de rire et de magie.

De la fondation musicale et des acteurs bien connus aux lieux de tournage (des endroits comme Blackpool, Waddesdon Manor et Blenheim Palace au Royaume-Uni), il y a tant à attendre pour cette adaptation à venir. Alors marquez ces calendriers pour le 5 février 2021, lorsque Cendrillon sortira en RealD 3D, Dolby Cinema et IMAX.

Sujets: Cendrillon, IMAX