Le nouveau design de la Xbox a déjà une date pour nous de le tester

Microsoft ne s’arrête jamais, proposant constamment des actualités d’une manière ou d’une autre, notamment face à la Xbox Series X, la nouvelle console qui sortira cet automne. Il y a eu une série de détails à ce sujet qui ont soulevé la communauté, et il y a eu des opinions partagées sur la conception de l’interface.

Ceux de Redmond peaufinent le design de la console depuis plus d’un an avec une approche simple mais efficace, surtout pour ceux qui jusqu’à présent se perdaient. Pourtant, certains ont estimé qu’en raison d’une nouvelle génération, il devrait y avoir des changements plus radicaux. Heureusement pour eux, la semaine dernière, ils ont annoncé un certain nombre de changements de conception et d’améliorations à venir cet automne.

Le nouveau design Xbox cette semaine … pour certains

Bords arrondis, texte plus clair avec un accent clair sur le multi-appareil et la personnalisation. Ce sont les points qui pourraient se démarquer le plus, et qui atteindront non seulement la Xbox Series X, mais le feront également sur Xbox One. En fait, à partir de Redmond, ils indiquent leur date d’arrivée, au moins pour Insider, alors que cette même semaine Nous verrons certains des changements qu’ils ont décidé d’inclure.

Un nouveau design global

L’application Game Pass a été remaniée très récemment sur Android, dans le sillage de l’application PC et, prochainement, de l’application Xbox générale pour tous les systèmes. Bien sûr, la Xbox n’allait pas être en reste, puisque Mercury plus ancien, le nom du nouveau magasin, tout le système s’y adaptera.

À partir de cette semaine, nous pouvons voir un design nouveau et renouvelé qui correspondra au PC et au mobile. Les titres, polices et indicateurs changeront pour être plus clairs et simples dans cette version. L’interface en tant que telle ne va pas changer, mais elle s’adaptera aux dernières routes suivies par Microsoft, ce qui rendra le système beaucoup plus moderne. Nous pouvons voir tous les changements dans l’annonce de la semaine dernière.

Thèmes du profil

La personnalisation et le profil Xbox sont très importants pour la communauté, et c’est qu’au final ce sera quelque chose qui nous représente. Pour cette raison, à partir de Redmond, ils veulent nous offrir plus de possibilités pour nous sentir identifiés avec notre profil en ligne, en étant en mesure de sélectionner Sujets de notre profil, y compris les jeux de Xbox Game Studios.

Ceux qui arrivent au départ ne seront pas les seuls disponibles, nous pourrons donc en voir d’autres plus tard, et même qui sait si des tiers financent. En tant que détail et faisant partie de l’écosystème Xbox, la nouvelle application Android et PC, ainsi que la barre de jeu, bénéficieront également de cette amélioration.

Connectez-vous sur plusieurs appareils

Le changement d’appareil ne devrait pas poser de problème, et même la proposition de Microsoft avec Cloud Gaming ne permettait pas de l’utiliser en même temps que la console. Bientôt, nous pourrons nous connecter à autant d’appareils que nous le souhaitons, avec la seule restriction de ne pouvoir jouer que sur un seul appareil à la fois. Avec cela, il est possible de donner plus de liberté sans poser de problèmes à la synchronisation des données.

Bien sûr, il n’est pas nécessaire que ce soit une version finale et il peut y avoir des ajustements, bien que la grande majorité soit ce à quoi nous devrions nous attendre. Dès le départ, nous espérons qu’il atteindra Skip Ahead et, tout au plus, Alpha. Bien sûr, rien n’est certain jusqu’à ce que Microsoft le dise, mais au moins nous avons déjà une date à laquelle nous verrons le nouveau menu en mouvement.