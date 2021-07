Le nouveau coronavirus se nourrit davantage de glandes salivaires

Photo/Image :

Une étude développée par des chercheurs de l’Université de São Paulo (USP) montre que le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2), qui cause le covid-19, infecte et se réplique dans les cellules des glandes salivaires. Les résultats de la recherche ont été publiés dans le Journal of Pathology. L’information provient de la Fondation de l’Agence pour le soutien à la recherche de l’État de São Paulo (Fapesp).

L’étude a révélé, grâce à l’analyse d’échantillons de glandes salivaires obtenus à l’autopsie de patients décédés des complications de covid-19, que les tissus spécialisés dans la production et la sécrétion de salive fonctionnent comme des « réservoirs » pour le nouveau coronavirus.

« Il s’agit du premier signalement d’un virus respiratoire capable d’infecter et de se répliquer dans les glandes salivaires. Jusque-là, on pensait que seuls les virus provoquant des maladies à très forte prévalence, comme l’herpès, utilisaient les glandes salivaires comme réservoir. Cela peut aider à expliquer pourquoi le SRAS-CoV-2 est si contagieux », a déclaré à Agência FAPESP le premier auteur de l’étude, Bruno Fernandes Matuck, doctorant à l’USP Dentistry School.

Les biopsies ont été guidées par échographie chez 24 patients décédés du covid-19, d’un âge moyen de 53 ans, pour extraire des échantillons de tissus des glandes parotides, sous-maxillaires et mineures. Le matériel a ensuite été soumis à une analyse moléculaire pour identifier la présence du virus. Selon l’enquête, les résultats ont indiqué la présence du virus dans plus des deux tiers des échantillons.

« Nous avons observé plusieurs virus regroupés dans les cellules des glandes salivaires, ce qui indique qu’ils se répliquent en leur sein. Ils n’étaient pas présents passivement dans ces cellules », a déclaré Matuck.

Sur la base des résultats de l’étude, les chercheurs entendent désormais évaluer si la bouche peut être un point d’entrée direct pour le nouveau coronavirus chez l’homme.