Le nouveau brevet de Sony est un système d’IA qui ajuste la difficulté des patrons finaux en fonction de notre qualité ou de notre valeur

Lorsque «Sekiro» est sorti, beaucoup de gens se sont plaints que le jeu était excessivement difficile. Non seulement c’est parce que c’est, mais ne permet pas de changer la difficulté. Soit vous êtes droitier avec l’épée, soit vous allez mourir plusieurs fois. La difficulté des jeux vidéo, parfois, n’est pas juste, et cela peut finir par frustrer le joueur et le faire quitter le jeu. Maiset si la difficulté des jeux était dynamiquement adaptée à nos performances?

C’est, en gros, ce que propose le dernier brevet Sony: un système d’intelligence artificielle qui modifie la difficulté des boss finaux en fonction de notre qualité ou de notre valeur. Comme indiqué dans le brevet, « l’apprentissage automatique, parfois sous la forme de réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur, peut être utilisé pour une variété d’applications utiles liées à l’augmentation ou à la diminution du niveau de difficulté pour vaincre un adversaire de jeu vidéo qui n’est pas un joueur, comme un boss à la fin d’un jeu vidéo. »

Si tu ne peux pas le battre, ralentis

S’il est vrai qu’avoir un brevet ne signifie pas que le système sera implémenté à un moment donné, le système proposé par celui récemment obtenu par Sony est intéressant. L’idée est que le jeu modifie les mouvements d’un boss s’appuyant sur des méthodes et tactiques efficaces (ou non) d’un joueur particulier ou d’un groupe de joueurs.

Selon le brevet, ces tactiques ou méthodes peuvent être des « attaques spécifiques, comme One Punch volant, un coup de pied bas, etc. » Il explique que « certains schémas ou séquences d’attaque peuvent également définir les méthodes / tactiques, ainsi que certains mouvements du joueur et changements d’emplacement dans le niveau de combat ou l’environnement dans lequel le joueur a tendance à rester tout en combattant l’adversaire. »

En utilisant ces données, le système modifier le comportement du boss final pour le rendre plus facile ou plus difficile à vaincre, car cela fonctionne également en sens inverse. Autrement dit, si avec un certain modèle de mouvement, le boss final tombe plus vite que le décompte, le jeu ajuste ses mouvements pour être plus difficiles. Considérez, par exemple, qu’il couvre plus, saute, soigne plus fréquemment ou a plus de force et nous fait plus de dégâts.

Cela permettrait non seulement au jeu d’être plus convivial pour les joueurs de tous niveaux, mais rendez-le plus rejouable, puisque si la première fois a été trop facile, la seconde fois le système va le compliquer un peu plus (nouveaux mouvements, tactiques que l’on ne connaît pas, etc.). Pour donner plus d’incitations, le brevet envisage un système de récompense basé sur la difficulté, comme un trophée exclusif pour avoir vaincu tel ou tel boss dans la difficulté la plus élevée possible.

Pour le moment, ce n’est rien de plus qu’une idée de Sony et il faudra attendre de voir si elle est enfin implémentée sur leurs consoles ou non. En tout cas, ce ne serait pas une implémentation mineure, car certains jeux, comme « Souls », sont drôles justement parce qu’ils sont compliqués et nécessitent une certaine expertise. Parfois, trouver l’équilibre entre être convivial pour tout le monde et l’expérience que le développeur cherche à offrir n’est pas facile.

Via | TNW