Le nouveau Beoplay Emerge de Bang & Olufsen fait irruption dans le paysage des enceintes domestiques avec son look livre

Ceux de Bang & Olufsen ne veulent pas (et ne semblent pas savoir comment) fabriquer des enceintes conventionnelles, des designs typiques ou des formes reconnaissables, comme un bon exemple est le B&O Harmony, bien que la renommée les précède car ils accompagnent l’esthétique avec une bonne qualité audio dans leurs produits. C’est ce qu’ils promettent avec le nouveau BeoSound Emerge, qui à première vue et placé sur une étagère pourrait ressembler à un livre.

Pour cette raison, il s’agit d’un haut-parleur fin et plat, contrairement aux formes cylindriques et / ou sphériques que l’on voit plus fréquemment (et qui en théorie privilégient une émission à 360 degrés). La marque parle d’une nouvelle configuration des transducteurs qui ne compromet pas la qualité, mais bien au contraire, proposant ainsi une solution compacte et discrète.

Fiche technique Bang & Olufsen Emerge

SPÉCIFICATIONS TYPE DE DISPOSITIF Haut-parleur intelligent portable filaire pour les espaces domestiques ÉQUIPEMENT DES TRANSDUCTEURS 1 tweeter à dôme souple de 0,6 pouces (avec amplificateur de classe D de 30 watts)

1 haut-parleur médium de 1,45 pouces (avec amplificateur de classe D de 30 watts)

FRÉQUENCE DE RÉPONSE 45 à 22 000 Hz VOLUME MAXIMUM 92 dB SPL BASSE 72 dB SPL MICROPHONES Oui CONNECTIVITÉ 1 x 10/100 Mbit Ethernet, connecteur de charge USB-C CONNECTIVITÉ SANS FIL Wi-Fi 802.11ac et Bluetooth 5.0 SOURCES AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, radio Bang & Olufsen et entrée ligne / optique ASSISTANT VOCAL Assistant Google DIMENSIONS 25,5 x 16,5 x 6,7 cm POIDS 1,30 à 1,38 kg LE PRIX À partir de 599 euros

Bang & Olufsen Beosound Emerge – ton or

Un design mince et plat entre le prisme et le cylindre

La maison danoise a collaboré avec l’agence de design Layer pour cette création. Comme nous l’avons dit, c’est inspiré d’un livreLes « couvertures » étant deux morceaux de polycarbonate et émulant la colonne vertébrale avec la sortie audio avant, avec le logo de la marque comme titre ou auteur.

En plus du bois de chêne, et sans manquer de sa marque de fabrique, il est construit avec aluminium anodisé (avec une finition nacrée) et tissu Kvadrat à l’intérieur, ayant une touche plutôt sophistiquée et minimaliste dans le style du BeoSound Shape. Les commandes de lecture sont en haut, étant tactiles.

Nous parlions avant nouvelle configuration des transducteurs, spécifique à cette conception. Dans le Beoplay émerger, nous voyons le milieu de gamme de 37 millimètres installé à un angle émettant le son de l’avant, avec le tweeter Dôme souple de 14 millimètres.

Parler de woofer de 100 millimètres, la sortie est orientée vers l’arrière, de sorte que dans l’ensemble on cherche à atteindre bonne dispersion du son Et que le Beoplay, comme avec des enceintes comme le Huawei Sound X ou le HomePod d’Apple, donne un son surround et sert de centre multimédia dans la pièce dans laquelle il est placé.

De plus, ils expliquent dans B&O qu’ils ont amélioré la technologie de compensation active, de sorte qu’une bonne plage de basses fréquences soit obtenue et qu’il y ait une adaptation de l’audio à la pièce. Une fonction que les enceintes de cette maison portent depuis longtemps, comme on peut le voir avec la Beolab 50 (bien qu’il s’agisse d’un format de produit très différent).

Quant à l’interaction, en plus de l’écran tactile, il dispose d’un microphone pour le contrôle vocal, compatible avec Google Assistant. De plus, le Beosound Emerge est compatible avec Apple Airplay 2 et Chromecast.

Versions et prix du Beosound Emerge

En fonction de la finition que nous choisissons (changement de matériaux), le Beosound Emerge est disponible aux prix suivants:

Beosound Emerge noir anthracite : à partir de 599 euros.

: à partir de 599 euros. Beosound Emerge doré: à partir de 749 euros

Les deux combinaisons de couleurs seront disponibles sur le site Web de la marque et dans ses magasins physiques à partir d’aujourd’hui 15 avril 2021.