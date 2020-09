Le nom officiel espagnol de Ratchet & Clank confirmé pour PS5

Avec le mois de septembre bien avancé, la communauté des joueurs se demande plus que jamais quand il sera révélé le prix ou la date de départ Playstation 5. En attendant que la société japonaise annonce un nouvel état des lieux dédiés à leur prochaine console, beaucoup se tournent vers les jeux qui sortiront aux côtés de la console, parmi lesquels le nouveau Ratchet & Clank.

Pendant la Soirée d’ouverture en direct, l’émission qui a ouvert gamescom 2020, un gameplay étendu de la démo qui était déjà connu du titre de Jeux insomniaques, et bien qu’ils aient été partagés plus de détails sur son réglage ou son gameplay Au cours des heures suivantes, nous recevons aujourd’hui un détail intéressant qui concerne les utilisateurs espagnols. Les versements de la saga Ratchet & Clank ils affichent généralement un titre traduit en espagnol lors de leur lancement dans notre pays, et respectant cette règle, Sony a annoncé que la prochaine aventure de Lombax ne s’appellera pas Rift Apart en Espagne.

Cette confirmation nous vient de la chaîne officielle de PlayStation Espagne, où elle a été téléchargée le gameplay présenté à la gamescom 2020 avec sous-titres espagnols, et surtout sous le nom de Ratchet & Clank: une dimension à part. Comme l’indiquent ce titre et ses précédentes bandes-annonces, le voyage interdimensionnel sera le thème principal sur lequel tournera l’intrigue de cette œuvre, dans laquelle elle profitera de la puissance du SSD PS5.

Ratchet & Clank: une dimension à part sera mis en vente dans le monde entier dans la « fenêtre de lancement » de PlayStation 5, on s’attend donc à ce que les utilisateurs puissent mettre la main dessus plus tard cette année. Et ce ne sera pas le seul jeu vidéo Insomniac Games prévu pour Noël prochain, car il arrivera également Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

