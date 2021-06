Le mystère du film Outlander qui n’a jamais été révélé

Depuis son inclusion dans le catalogue Netflix, Étranger il est devenu l’une des séries d’époque les plus importantes de ces derniers temps. Bien qu’elle soit originaire de Starz Play, c’est son arrivée chez le géant du streaming qui l’a amenée à parcourir le monde avec l’histoire d’amour entre Jamie et Claire Fraser qui a enchanté les locaux et les inconnus pour la grande alchimie transmise par les interprètes des protagonistes, Sam Heughan et Caitriona Balfe.

Sam Heughan et Caitriona Balfe ont une alchimie inégalée. Photo : (Starz Play)



Cependant, l’histoire originale de Étranger Il est né des romans écrits par Diana Gabaldón, qui a trouvé un espace à Starz pour capturer ses neuf livres sur le petit écran. Malgré tout, il y a encore une série depuis un moment puisqu’il n’y a que cinq saisons publiées et, récemment, le tournage de la sixième édition s’est terminé, en plus de confirmer que la fiction était renouvelée pour une saison de plus.

Cependant, le showrunner de drame historique, Matthew B. Roberts a révélé, il y a quelques heures à peine, que son idée originale était de traduire les livres de Gabaldon en film. Lors d’une interview avec le podcast Le Droughtlander officiel Il a assuré qu’en lisant les volumes de l’écrivain, il commençait à penser à un long métrage avec les mêmes personnages principaux, mais ne pouvait toujours pas le préciser.







« Je voulais faire un film pour la télévision, mais je me suis rendu compte que je n’allais pas pouvoir obtenir la richesse des romans en si peu de tempsdit Roberts. Et c’est pour cette raison même que Étranger C’est maintenant une série. De plus, le réalisateur a déclaré qu’il ne regrettait pas sa décision : «J’ai marché jusqu’au bureau de Davis, je lui ai donné les livres et la prochaine chose est que nous sommes ici», a-t-il remarqué.

A tel point qu’après une pause bien méritée des acteurs, comme demandé par Sam Heughan, l’ensemble du casting reprendra son travail sur le tournage de Étranger pouvoir filmer les chapitres de la septième saison. Et, comme il s’est passé, le nouveau travail de cette série se concentrera sur les livres huit et neuf de ce qui a été conçu par Diana Gabaldón.