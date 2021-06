Le musée honorant Harriet Tubman et son héritage ouvre le Juneteenth

Le très attendu musée Harriet Tubman à Cape May, New Jersey, tient sa grande ouverture ce samedi le 17 juin, après que son ouverture a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus.

« C’est presque irréel. C’est tellement excitant », a déclaré Lois Smith, une résidente de longue date de Cape May, à l’affilié de NBC WCAU à Philadelphie, avant l’ouverture du musée.

Selon l’Instagram du musée, Tubman, qui a elle-même échappé à l’esclavage et est devenue une abolitionniste, a amené « plus de 200 personnes à la liberté en tant que conducteur du chemin de fer clandestin.

« En plus de faire dix-neuf allers-retours pour libérer les autres après s’être libérée, Mme Tubman a également acheté sa propre ferme à Auburn, New York, où elle a déménagé ses parents après les avoir libérés. Mme Tubman a servi dans l’armée de l’Union pendant la guerre civile en tant que cuisinière, infirmière, éclaireuse et espionne. Elle a également aidé à établir l’Association nationale des femmes de couleur. «

Le musée qui honore ce combattant de la liberté emblématique est situé dans la station balnéaire de Cape May, dans le New Jersey. Selon le site Web du musée, Cape May, dans le sud du New Jersey, était à l’époque un lien important entre les États du Nord et les États du Sud. Tubman avait des liens étroits avec la ville, y ayant travaillé dans les années 1850. Elle a utilisé ses gains pour aider à sauver des esclaves sur le chemin de fer clandestin.

« Il est très important de faire connaître aux jeunes les luttes qui ont été menées pour la liberté des Afro-Américains », a déclaré à la WCAU Hampton Taylor, membre du conseil d’administration du musée.

L’une des pièces maîtresses du musée est une statue haute de neuf pieds de Tubman tirant une fille vers la liberté.

La statue frappante, du sculpteur Wesley Wofford s’appelle « The Journey to Freedom » et a été la première pièce installée dans la collection du musée.

« Vous regardez les yeux, l’expression de son visage, les cheveux de l’enfant, les pieds, tout est dans les moindres détails », a déclaré Taylor à WCAU. « Je n’ai jamais rien vu de tel de ma vie. »

L’ouverture du musée a été retardée d’un an en raison de la pandémie de COVID-19, même si une cérémonie d’inauguration a eu lieu en septembre dernier. Les conservateurs du musée ont déclaré que le temps supplémentaire leur avait permis de rendre le musée encore plus informatif. Son ouverture officielle le 19 juin a été programmée pour coïncider avec Juneteenth, la fête qui commémore la fin de l’esclavage aux États-Unis

« La bénédiction de cette période a été que nous avons découvert beaucoup plus d’informations sur l’histoire des Noirs à Cape May et à Cape May Point et le rôle des abolitionnistes dans cette région », a déclaré à WCAU Robert Mullock, président du conseil d’administration du musée. Selon le comté de Cape May, la famille du Herald Mullock a loué le bâtiment, qui à un moment donné était le presbytère de l’église baptiste de Macédoine. Le fils de Robert Mullock, le conseiller municipal de Cape May, Zack Mullock, était le directeur de la construction du musée tandis que Cynthia Mullock est la directrice exécutive du musée.

« L’ouverture de ce musée ce jour-là n’est vraiment … pas une coïncidence », a déclaré Ras Hebron à WCAU. « C’est une merveilleuse juxtaposition de deux dates très importantes. »

Juneteenth a été signé dans la loi fédérale plus tôt cette semaine en tant que jour férié national par le président Joe Biden. Plus tôt cette année, Biden et le département du Trésor ont également pris des mesures pour mettre le visage de Tubman sur le billet de 20 €.

Ce n’est pas non plus la première fois qu’un musée porte le nom de Tubman. Il y a un Tubman African American Museum à Macon, en Géorgie, qui est dédié à l’art, la culture et l’histoire afro-américaine. Il a ouvert ses portes en 1985.

Après le 15 juin, le musée Harriet Tubman sera ouvert aux visiteurs du jeudi au dimanche et les réservations sont fortement recommandées.