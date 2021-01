Le multitâche évoluera avec Android 12 et ses «App Pairs»: c’est ainsi qu’ils fonctionnent

Power Lighting Dmx minishow 12c

Le Power Lighting DMX MINISHOW 12C est un mini contrôleur DMX de 12 canaux sur 2 pages A et B doté de 6 « Faders linéaires » et d\'un Master Dimmer très utile pour doser avec précision l\'éclairage et créer des atmosphères. Très pratique pour des utilisations simplifiées, partout et sans prendre de place.