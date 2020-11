Le multijoueur de "Watch Dogs Légion" n’apparaîtra qu’en 2021

Le mode multijoueur de « Watch Dogs Legion »? Encore à venir – mais pas avant l’année prochaine. Avant cela, le constructeur Ubisoft souhaite améliorer la campagne solo.

Dans un article de blog, Ubisoft présente les prochaines étapes de sa dystopie en monde ouvert « Watch Dogs Legion ». La mise à jour 2.20 sera disponible pour PC, PS4, Xbox One et Stadia et apportera de nombreuses améliorations mineures. Les joueurs sur PC peuvent être ravis que les scores puissent être enregistrés manuellement en appuyant simplement sur un bouton. Vous pouvez trouver un aperçu complet de toutes les corrections de bogues ici.

La correction des erreurs prend du temps

Parce que les améliorations et les corrections de bugs du jeu principal prennent apparemment beaucoup de temps, le mode multijoueur annoncé a été reporté à l’année prochaine. Au printemps 2021, cela devrait enfin être si loin, d’ici là, Ubisoft veut avoir corrigé toutes les erreurs.

Dans le mode en ligne de « Watch Dogs Legion », les joueurs peuvent envahir les mondes des autres joueurs et y semer le chaos. Il y a aussi des missions pour jusqu’à quatre participants en même temps et des matchs à mort pour jusqu’à huit joueurs. Vous pourrez également utiliser vos propres personnages précédemment recrutés en mode en ligne.

« Watch Dogs Legion » est disponible pour PC, Playstation 4 et 5 et Xbox Series X / S.