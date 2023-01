Le moyen de "Argentine, 1985" vers les Oscars 2023

in

Prix ​​Oscar

L’Argentine, 1985 a triomphé aux Golden Globes, mais elle vient d’un parcours qui la positionne comme une candidate ferme aux Oscars.

© IMDbLe parcours de « Argentine, 1985 » vers les Oscars 2023.

Argentine, 1985 a été l’un des grands succès critiques et d’audience du pays en 2022, mais la reconnaissance s’est poursuivie à l’échelle internationale, car il a été nominé pour plusieurs prix importants et est sur la bonne voie pour atteindre le prochain Prix ​​Oscar dans la catégorie Meilleur film international. Depuis son lancement, nous passerons en revue tout ce qui s’est passé jusqu’à un possible dénouement heureux.

Le film est inspiré de l’histoire vraie du procureur Julio Strassera, de Luis Moreno Ocampo et de leur jeune équipe juridique qui ont osé accuser, contre la montre et sous la menace constante, le haut commandement de la sanglante dictature militaire argentine qui a commencé en 1976 et s’est terminée en 1983. Dans le soi-disant procès des juntes, le public a été témoin de la façon dont les héros anonymes ont réussi à faire tomber le pire visage d’un pays.

+Le chemin de l’Argentine, 1985

La grande première a eu lieu en septembre de l’année dernière lors de la fête de Venise, où ils ont reçu une standing ovation de 9 minutes et deux prix de la critique. Puis il est venu à Fête de Saint-Sébastienoù il a remporté le prix du public et la presse internationale a commencé à parler de l’un des longs métrages les plus remarquables de 2022.

Depuis le 29 septembre, les téléspectateurs argentins se sont rendus en salles pour voir le film et ce fut un succès au box-office, malgré le fait que deux semaines plus tard, il était disponible sur Amazon Prime Video. A la fin de l’année, les nominations ont commencé, dont actuellement une s’est concrétisée : la Golden Globe remporté mardi dernier qui a été célébré dans toute l’Amérique latine.

Il fait actuellement partie d’une présélection de candidats potentiels pour le Prix ​​Oscar comme meilleur film international et sa participation sera confirmée le 24 janvier. D’autre part, Argentine, 1985 déjà obtenu plus de reconnaissances et attend les résultats dans le Goya Awards, National Board of Review, Critics ‘Choice Awards, Satellite Awards Oui XXVIII : Forqué Awards.

