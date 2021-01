Le Motorola Nio a déjà un nom: il s’appellera Moto G100 et inclura le mode bureau

Le Motorola G100 sera l’un des nouveaux téléphones haut de gamme de Motorola: c’est ce que vous devez savoir à son sujet.

Quelques jours après avoir vu le Motorola Nio en images pour la première fois, une nouvelle fuite, en l’occurrence de fuites, nous donne la possibilité de jeter un nouveau regard sur le nouveau terminal Motorola pour 2021, et savoir quel sera ton vrai nom une fois que l’entreprise décide de le lancer sur le marché.

Et c’est que comme nous le savions déjà, « Nio » n’est rien de plus qu’un nom de code pour le nouvel appareil de l’entreprise. Son vrai nom, selon les dernières informations connues, sera très différent.

Motorola Moto G100, la possible version mondiale du Motorola Edge S

Comme indiqué dans la source, le nouveau Motorola Moto G100 fera partie de la série Moto G de 2021, aux côtés du Moto G30 et du Moto G30 Plus, connus sous leurs noms de code «Capri» et «Capri Plus».

La chose la plus intéressante serait la stratégie de l’entreprise pour ce modèle. Et il semble que nous parlerions de la version globale du Motorola Edge S, votre nouveau haut de gamme avec Processeur Snapdragon 870, qui serait apparemment destiné au marché chinois.

Une autre curiosité est le fait que, malgré l’appareil portant le même nom de famille « Edge » que le Motorola Edge et Edge Plus, la nouvelle variante n’équipera pas un écran incurvé comme l’ont fait les modèles de l’année dernière.

Mais peut-être que la nouveauté la plus intéressante n’est pas dans l’appareil lui-même, mais dans un de ses accessoires. Et c’est que Motorola proposera un fonction similaire à Samsung DeX Ce qui permettra connectez l’appareil à une station d’accueil HDMI pour en faire un ordinateur de bureau.

Il y a quelques mois à peine, Motorola lui-même nous avait déjà anticipé comment son mode bureau similaire à Samsung DeX, capable de transformer l’interface du système à un plus grand optimisé pour les périphériques de bureau, ainsi que la prise en charge de périphériques externes tels que la souris, le clavier ou le moniteur.

Dans l’image partagée, vous pouvez voir l’appareil connecté au quai précité, dans son nouveau couleur bleue appelée « Océan irisé ». Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre que l’entreprise annonce la date d’arrivée de son nouveau terminal, même si la source indique que sa présentation devrait avoir lieu pendant le premier trimestre de cette année.

