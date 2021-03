Le Motorola Moto G10 Power confirme ses spécifications: batterie 6000mAh, Android 11 et plus

Ce matin son existence a été filtrée en Inde, et quelques heures plus tard on sait déjà que le Motorola G10 Power sera présenté dans quelques jours avec une énorme batterie de 6000 mAh.

Il y a à peine 24 heures, l’existence d’un Motorola G10 Power inédit qui arriverait pour accompagner les Moto G10 et Moto G30 dans son voyage a été divulguée d’Inde, et nous n’avions que très peu à attendre. connaître tous ses détails techniques avant sa mise sur le marché.

Et c’est que oui les amis, encore de L’Inde, premier marché à en profiter, un appareil est annoncé que le site 91 mobiles nous attend cet après-midi, avec un énorme batterie de 6000 mAh qui est à la hauteur de son nom de famille ‘Puissance’ et un système de caméra arrière quad capable d’une résolution jusqu’à 48 mégapixels.

Nous ne parlons pas de rumeurs, car à l’appareil confirmé par la propre division de Motorola en Inde publier sur son Twitter l’image d’en-tête de cet article, et informer que Le Moto G10 Power sera en vente en Inde cette semaine qui pour l’instant reste inconnu.

Il y aura Motorola Moto G10 Power à côté du nouveau Motorola Moto G30

C’est le nouveau Motorola G10 Power, et c’est tout ce qu’il offrira

Sans encombre, la base du Moto G10 que nous savions faire pour donner un coup de pouce de plus avec cette édition ‘Puissance’, Quoi améliore votre batterie de 20% à partir de 5000 mAh avec désormais une capacité de 1000 mAh plus généreuse, sans toutefois transcender la puissance de charge rapide dont vous bénéficierez.

Nous savons qu’il aura un Jeu de puces Qualcomm Snapdragon 460 comme son petit frère, accompagné de 4 Go de RAM et d’un stockage qui commence à 64 Go extensible, avec un design épuré qui met en valeur un Panneau IPS de 6,5 pouces avec résolution HD + et rafraîchir à 60Hz.

Présentation # motog10power, le parfait #PowerfulAllRounder! Il est livré avec une batterie de 6000 mAh, une caméra quad 48MP, un ThinkShield pour une sécurité avancée et un AndroidTM 11 proche du stock. Dévoilement le 9 mars à midi le @Flipkart. Restez à l’écoute! https://t.co/1Wx1CW32hA pic.twitter.com/LV9SNqah2N – Motorola Inde (@motorolaindia) 6 mars 2021

La base du Moto G10 avec un patronyme ‘Power’ qui nous parle d’autonomies au-dessus de la moyenne, et qui devrait être présentée en Inde dans les prochaines heures avec quatre caméras, des spécifications compensées, une batterie géante et un prix extrêmement attractif.

Les cadres avant auraient pu être un peu plus minimisés, au moins le cadre inférieur, mais en échange nous aurons un système photographique quadruple avec des capteurs de 64 mégapixels en principal, 8 MP le grand angle, 2 MP la macro et un autre de 2 MP pour mesurer les profondeurs des scènes.

La caméra frontale sera de 8 mégapixels et le terminal installera Android 11 dès la naissance Stocker avec Lenovo ThinkShield Security Suite, qui vous permettra de mieux intégrer et sans problèmes majeurs dans les environnements Entreprise en tant que mobile professionnel, assurer la confidentialité et la protection au-dessus de la moyenne pour ses utilisateurs.

Nous connaîtrons le reste des détails très bientôt, alors ne vous déconnectez pas trop car dans quelques heures, il apparaîtra en Inde pour terminer un Fiche de données intéressant et cela nous donne envie en Europe aussi. Arriver à? Eh bien attendons, surtout si le prix de 14990 roupies indiennes se confirme plus ou moins serait désormais échangé contre 172 euros.

