Le morse arctique fait une sieste sur un iceberg et se réveille en Irlande

Un morse aperçu sur une plage irlandaise hier (14 mars) y a peut-être flotté depuis le cercle polaire arctique après s’être endormi sur un iceberg.

Une fillette de 5 ans marchant avec son père a repéré le nouveau venu.

La jeune fille, nommée Muireann, a montré le morse à son père, Alan Houlihan, alors qu’ils marchaient sur l’île de Valentia dans le comté de Kerry. « Je pensais que c’était un phoque au début, puis nous avons vu les défenses », a déclaré Houlihan, selon IrishCentral . « Il a en quelque sorte sauté sur les rochers. Il était énorme. Il avait à peu près la taille d’un taureau ou d’une vache, assez similaire en taille; il est gros, gros. »

La plupart des morses (Odobenus rosmarus) vivent près du cercle polaire arctique, où ils chassent les crustacés dans les eaux peu profondes et grimpent sur les icebergs et les plages pour se reposer, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Les énormes créatures surgissent rarement le long du littoral irlandais. La première observation de morse enregistrée a eu lieu en 1897, mais aucun autre morse n’a été observé avant les années 1980, le radiodiffuseur de service public irlandais RTÉ a rapporté . Depuis lors, moins de deux douzaines de morses supplémentaires ont été repérés en Irlande.

Morse arctique épuisé repéré sur l'île de Valentia #Kerry aujourd'hui loin, loin de chez eux. Vue rare mais pas inhabituelle selon tous les témoignages – première observation officielle de morse ici sur le Shannon en 1897.

On pense que le morse échoué vu sur l’île de Valentia est assez jeune, d’après la longueur des défenses de l’animal, a rapporté RTÉ. Les morses adultes peuvent faire pousser des défenses aussi longues que 3,3 pieds (1 mètre), tandis que les défenses de morse récemment aperçues mesuraient environ 12 pouces (30 centimètres) de long. Le corps du morse mesurait plus de 6 pieds (2 m) du museau à la queue.

Comment un jeune morse se retrouve-t-il dans le comté de Kerry? « Je dirais que ce qui s’est passé, c’est qu’il s’est endormi sur un iceberg et a dérivé, puis il est allé trop loin, au milieu de l’Atlantique ou quelque part comme ça, au large du Groenland peut-être », Kevin Flannery, un biologiste marin avec le Dingle Oceanworld Aquarium, a dit à The Independent .

« Il pourrait aussi faire des sauts d’île en île et est allé en Islande puis aux Shetland, mais c’est peu probable », a déclaré Flannery. Je dirais qu’il est venu de l’Atlantique. «Après avoir parcouru des milliers de kilomètres, le morse est probablement épuisé et affamé, a-t-il ajouté.

« J’espère qu’il aura quelques pétoncles autour de Valentia », a déclaré Flannery. «S’il retrouve ses forces, j’espère qu’il remontera» vers l’Arctique.

Houlihan a déclaré que le morse endormi lui donnait encore « un peu de spectacle » à lui et à sa fille quand ils l’ont repéré, selon The Irish Examiner . « C’est génial. Il était assis sur le rocher maintenant, en quelque sorte en train de poser; à un moment donné là-bas, il a vomi une nageoire, et on aurait dit qu’il nous donnait tout le birdie », dit-il.

