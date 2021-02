Le montant millionnaire que Google verse à certains utilisateurs pour trouver des bugs dans leurs applications

Google est une entreprise caractérisée en récompensant les personnes qui trouver des failles de sécurité sur vos applications et services via votre programme de récompenses. Certaines récompenses constituées de montants millionnaires payés par la société Mountain View.

En fait, grâce au fait qu’il est publié sur son blog de sécurité, nous pouvons savoir exactement combien Google paie habituellement pour localiser ces failles. Ainsi, par exemple, il y a quelques années, le programme de primes de vulnérabilité de Google a fourni une quantité énorme de 6,5 millions de dollars en 2019, près du double des 3,4 millions qu’elle a payés en 2018. Rien de mal

Nous vous recommandons | 20 astuces Google avancées pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos appareils.

Il faut se rappeler que Récompenses de sécurité Android est une initiative, née en 2010, à travers laquelle des récompenses sont offertes aux chercheurs capables de découvrir – et démontrer – les failles de sécurité dans le système d’exploitation et l’App Store. Dans la déclaration, Google a également révélé que le plus gros paiement individuel était allé à Guany Gong d’Alpha Labs, qui a découvert un exploit majeur dans le Google Pixel 3, conduisant à recevez un peu plus de 201000 €.

Google a payé plus de 6,5 millions de dollars en récompenses rien qu’en 2019

«Encore une année record pour nous, grâce à nos chercheurs! Nous avons payé plus de 6,5 millions de dollars en récompenses, doublant ce que nous avons payé en une seule année. Dans le même temps, nos chercheurs ont décidé de donner un record absolu de 500000 € à des organismes de bienfaisance cette année. C’est 5 fois le montant que nous avons donné auparavant en une seule année. Merci beaucoup pour votre travail acharné et vos généreux dons! », Peut lire la déclaration.

Parmi les données proposées par Google, il ressort que ces 6,5 millions de dollars ont été divisés en montants variables versés à 461 chercheurs, avec un peu plus d’un demi-million de dollars destiné à des causes caritatives en 2019. Dans les années à venir, le montant d’argent dépensé par Android Security Rewards devrait augmenter considérablement étant donné que de plus en plus d’appareils et de services sont connectés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂