Le monde se termine avec toi

La date de sortie de Neo: The World Ends With You est une réalité. Nous pouvons vivre la nouvelle aventure Nomura sur consoles et PC.

Tetsuya Nomura a promis il y a une semaine qu’il y aurait aujourd’hui des nouvelles de NEO: The World Ends With You, et le créateur japonais a tenu parole. Wow, c’est le cas. Avec la première de l’anime de The World Ends With You ce vendredi, Square Enix a confirmé la NEO: The World Ends With You date de sortie.

Avec cela, vient une nouvelle bande-annonce, et un détail très intéressant: en plus des versions PS4 et Nintendo Switch, il aura également une version PC via Epic Games Store, bien que cela arrivera plus tard.

Mais commençons par le plus important, la date de sortie. NEO: The World Ends With You sera disponible le 27 juillet sur PS4 et Nintendo Switch. Une décennie après le jeu Nintendo DS original, la suite tant attendue de l’aventure de Tetsuya Nomura débarquera sur consoles fin juillet. Mais la version de bureau ne prendra pas beaucoup plus de temps.

Après des sagas telles que Kingdom Hearts et sa première sur Epic Games Store, NEO: TWEWY sera disponible sur PC cet été 2021. Sa date n’a pas encore été fixée dans la boutique des créateurs de Fortnite.

Pour vous mettre au travail et vous préparer à voyager à Shibuya avec style, la nouvelle bande-annonce de trois minutes de NEO: The World Ends With You regorge de détails et de cinématiques de jeu, de l’exploration à la personnalisation des personnages, en passant par le nouveau système de combat de cet épisode.

En tant que Rindo, les joueurs seront plongés dans une bataille pour la survie dans le cadre d’un jeu dans les rues de Tokyo. Une suite du jeu 2007 avec une nouvelle distribution de personnages et un gameplay remodelé, mais avec tout le style auquel cette saga est habituée.

Et, aussi, avec le compositeur du jeu original en charge de sa nouvelle bande originale. Si vous souhaitez revoir la tranche précédente avant sa première, nous vous laissons notre avis sur The World Ends With You sur Nintendo Switch.