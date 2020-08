Le monde du cinéma pleure la perte du réalisateur vedette Alan Parker

31.07.2020 à 21h54

Sir Alan Parker a façonné la scène cinématographique internationale avec des œuvres telles que “Fame” ou “Evita”. Aujourd’hui, le réalisateur est décédé à l’âge de 76 ans. Des stars comme Edgar Wright et Ben Stiller sont consternées.

Le réalisateur vedette britannique Sir Alan Parker est mort, comme le rapporte, entre autres, le magazine cinématographique britannique “Screen International”. Selon cela, Parker est décédé vendredi matin après une longue maladie. Il avait 76 ans. Ses œuvres les plus importantes comprennent les films «12 h – Midnight Express» (1978), «Fame – The Road to Fame» (1980), «Angel Heart» (1987), «Mississippi Burning – The Root of Hatred» ( 1988), “The Commitments” (1991) ou “Evita” (1996) avec la pop star Madonna (61).

“Un talent exceptionnel”

Le travail de Parker a été reconnu internationalement avec un total de 19 baftas, dix Golden Globe Awards et dix Oscars. En 2002, il a été fait chevalier pour ses réalisations. Peu de temps après, il a pris sa retraite du cinéma, mais son travail est resté dans les mémoires.

L’Académie des arts et des sciences du cinéma décrit le cinéaste à titre posthume comme un «caméléon»: «Son travail nous a divertis, nous a connectés et nous a donné un sens si fort du temps et du lieu. Un talent extraordinaire qui nous manquera beaucoup ». il dit sur Twitter. Le British Film Institute dit également au revoir au service de messages courts de son ancien président. “Nous sommes profondément consternés.”

De «Fame» à «Midnight Express», Alan Parker, deux fois nominé aux Oscars, était un caméléon. Son travail nous a divertis, nous a connectés et nous a donné une telle impression du temps et du lieu. Un talent extraordinaire, il nous manquera beaucoup. pic.twitter.com/OxZPBxTE8F – L’Académie (@TheAcademy) 31 juillet 2020

Ben Stiller loue “les meilleurs films des années 70 et 80”

Des stars comme le réalisateur et producteur Edgar Wright (46 ans) ou l’acteur Ben Stiller (54 ans, “Zoolander”) se sont également déjà prononcés. Wright, responsable de “Shaun of the Dead” ou “Baby Driver”, écrit sur Twitterque «l’incroyable réussite de Parker en tant que cinéaste britannique» était pour lui une «inspiration extraordinaire».

Stiller a salué le joueur de 76 ans comme “un grand réalisateur qui a fait ce que je pense être de” vrais “films”. Il a conseillé à la communauté Twitter: “Regardez ses films – ils sont parmi les meilleurs des années 70 et 80.”

Tellement triste d’apprendre le décès d’Alan Parker. Quel grand réalisateur qui a fait ce que je considère comme de «vrais» films. Il a inspiré tant de cinéastes: «Fame», «Midnight Express», «Mississippi Burning» … Regardez ses films – ils sont parmi les meilleurs des années 70 et 80. #DÉCHIRURE https://t.co/Dchg3UPydh – Ben Stiller (@RedHourBen) 31 juillet 2020

Alan Parker: Vous devez voir ces films!

1978: 12 h 00 – Midnight Express

1980: Fame – Le chemin de la gloire

1982: Pink Floyd – Le mur

1984: Birdy

1987: Coeur d’ange

1988: Mississippi Burning – La racine de la haine

1999: les cendres de ma mère

