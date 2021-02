« Le monde caché de Sabrina »: Pourquoi un croisement avec « Riverdale » semble plus possible que jamais

Depuis que « Le monde caché de Sabrina« Culminé à la fin du 31 décembre 2020, depuis que la série a été annulée par Netflix lui-même en juillet de cette année-là, les fans ont perdu l’espoir d’un croisement avec »Riverdale», Tous deux étant des produits basés sur Archie Comics et du même créateur, Roberto Aguirre-Sacasa.

Cependant, il a été récemment confirmé que Adeline Rudolph jouerait un personnage dans « Riverdale». Les fans se souviennent affectueusement d’elle pour son rôle de Agathe tout au long de la série de Sabrina. Bien qu’elle n’ait pas joué le même rôle, elle est devenue Marbre Minerve, bien que quelque chose d’autre devrait être derrière tout cela.

Bien qu’ils n’aient jamais été officiellement réunis, les deux séries se sont fait des références pendant leur temps d’antenne. Lorsque « Riverdale » dans le 2017 et un an plus tard est venu « Le monde caché de Sabrina » à Netflix, un crossover était toujours attendu, qui arriverait soi-disant pour la cinquième saison de ce dernier.

Après son annulation, le réalisateur Aguirre-Sacasa a dû révéler aux fans certains de ses plans annulés pour la combinaison officielle des deux séries. Cependant, il n’a pas encore tout révélé, puisque la traversée attendue pourrait être plus proche que jamais, non seulement compte tenu des revenus de Adeline Rudolph.

LE CROISEMENT DU «MONDE CACHÉ DE SABRINA» ET DE «RIVERDALE» POURRAIT ÊTRE PLUS PROCHE QUE JAMAIS

Adeline Rudolph était un membre principal de la distribution de « Le monde caché de Sabrina », apparaissant comme la diabolique Agatha Night (Photo: Netflix)

Dans Juillet 2020, Aguirre-Sacasa a révélé qu’il attendait un crossover intitulé « La guerre des sorcières». À l’époque, il semblait que l’événement serait contenu dans les pages d’un comique. Cependant, dans de nouveaux commentaires, Aguirre-Sacasa exprime une nouvelle confiance dans la probabilité d’un croisement à l’écran.

Parler avec Divertissement ce soir, le showrunner a offert une mise à jour encourageante pour les fans espérant voir un croisement entre les deux spectacles. Malgré le fait que la série de Sabrina a terminé sa carrière avec saison 4, Aguirre-Sacasa a noté qu’il avait encore des discussions sur la façon de connecter la série de Netflix avec « Riverdale« :

«Je vais vous dire que nous avons eu beaucoup de conversations sur la façon de trouver un moyen d’amener des personnages de ‘Katy Keene’ à ‘Riverdale’ et de Sabrina à ‘Riverdale’, donc c’est plus possible maintenant que jamais, laissez moi dis ça. « a commenté le réalisateur acclamé, il mentionne également « Katy Keene»Dans ses commentaires.

Chance Perdomo et Kiernan Shipka dans «Chilling Adventures of Sabrina» (Photo: Netflix)

Bien que le retombées a été annulé par Le CW Après seulement une saison, il a continué sous une forme ou une autre sur la série originale. Au début de la saison 5 de « Riverdale», KO Kelly fait une apparition proéminente. Sabrina il pourrait finalement partager le même sort, d’autant plus qu’il n’aurait pas à se soucier trop de maintenir la continuité de son propre univers.

Kiernan Shipka, qui a joué le personnage principal dans Sabrina, a également préconisé un crossover à part entière. Dans le passé, l’actrice a souligné que les protagonistes de « RiverdaleIls pourraient bénéficier d’une présence de sorcière autour. Aguirre-Sacasa vous êtes notamment en pause pour confirmer tout plan concret, mais votre optimisme est le bienvenu.

Les personnages de « Riverdale » pourraient encore intégrer d’autres ennemis et alliés de « Le monde caché de Sabrina » (Photo: The CW)

Quant à savoir comment « RiverdalePourrait échapper à la fin décevante de Sabrina, la série a souvent joué avec des séquences de rêve et des concepts curieux pour certains épisodes, donc les personnages de « Le monde caché de SabrinaIls pourraient faire des apparitions sans interrompre des histoires déjà établies.

Si quoi que ce soit, réunir les deux séries pourrait probablement répondre à certaines des plaintes du public concernantl fin de division. Il offrirait également « Riverdale« Une occasion supplémentaire d’accompagner le saut dans le temps, en présentant nouveaux alliés et antagonistes de la série déjà mentionnée ci-dessus.

Il reste à voir si et quand un croisement se produira., mais c’est certainement un soulagement pour les fans qui ont attendu des années pour ce crossover que le créateur de ces séries soit optimiste quant à cet événement. Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre que la série avance dans sa cinquième saison et prouve la véracité des propos de Aguirre-Sacasa.