Le monde a besoin d’un vaccin universel contre le coronavirus, avertissent les scientifiques

Ils croient qu’il existe un risque que le SRAS-CoV-2 mute de manière à rendre les vaccins actuels moins efficaces ou même à devenir inefficaces.

Les scientifiques préviennent que le potentiel augmente pour d’autres coronavirus de franchir la barrière des espèces.

La prestigieuse revue Science a publié jeudi un éditorial appelant à un effort mondial pour développer un coronavirus universel vaccin qui resterait efficace contre d’autres membres de la même famille de virus susceptibles de se transmettre aux humains. Wayne Koff, chef du Human Vaccines Project, et Seth Berkley, qui dirige l’alliance mondiale du vaccin Gavi, ont déclaré que bien que le COVID-19 La pandémie est loin d’être terminée, l’humanité possède désormais les outils nécessaires pour y mettre fin et entreprend la campagne de vaccination la plus rapide de l’histoire.

Mais, ont-ils averti: « Coronavirus plus virulent et mortel es attendent dans les coulisses. Ainsi, le monde a besoin d’un coronavirus universel vaccin. »

Le SRAS-CoV-2 appartient à un groupe diversifié de virus, au nombre de milliers, caractérisés par leur apparence en forme de couronne, qui provient des protéines de pointe qui parsèment leur surface. Ils sont capables d’infecter un large éventail d’animaux, des chauves-souris et pangolins aux porcs et aux visons. Quatre coronavirus Les es sont connus pour causer le rhume chez les humains, et historiquement, ils ont été considérés comme une faible priorité pour la recherche. Cela a changé avec l’épidémie de SRAS-CoV-1 de 2002 qui a finalement tué quelque 8 000 personnes avec un taux de mortalité de 10%. Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) en 2012 était mortel à 34%.

Koff et Berkley ont écrit qu’il y avait un risque que le SRAS-CoV-2 mute de manière à rendre les vaccins actuels moins efficaces – comme cela a déjà été vu avec la variante sud-africaine – ou même à devenir inefficaces.

De plus, le potentiel augmente pour d’autres coronavirus es pour sauter la barrière des espèces.

« Les pratiques agricoles modernes, l’évolution virale et l’empiètement humain incessant sur l’environnement naturel signifient qu’il y a un risque accru de personnes rencontrant des populations animales précédemment isolées qui abritent de nouvelles souches avec un potentiel pandémique », ont-ils déclaré. «Avec la migration humaine, la croissance démographique, l’urbanisation, les déplacements rapides dans le monde et le changement climatique accélérant la propagation, il n’a jamais été aussi facile pour les épidémies de se transformer en épidémies et de dégénérer en pandémies.

D’un autre côté, ont-ils soutenu, les progrès de la recherche biomédicale, de l’informatique et des sciences de l’ingénieur avaient inauguré une nouvelle ère dans la découverte de vaccins.

Les supercalculateurs à haute performance peuvent aider à identifier de nouveaux «antigènes» – des protéines virales clés qui induisent des réponses immunitaires, que les vaccins utilisent pour entraîner notre corps.

Bases de données de séquences génétiques du coronavirus animal es peuvent être utilisés pour modéliser leur évolution. Et la recherche sur le déclin du système immunitaire avec l’âge peut aider à améliorer la conception des vaccins.

« Cela doit être un effort mondial. Une feuille de route est nécessaire pour définir les questions scientifiques fondamentales ainsi qu’un cadre pour le financement et le partage d’informations, de données et de ressources », ont déclaré les scientifiques.

Ce ne sera pas facile, ont-ils dit, mais « si nous choisissons d’attendre le prochain coronavirus pour émerger, il est peut-être trop tard, comme c’était le cas avec COVID-19 . «

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂