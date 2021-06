Le monde a besoin de normes pour les déchets spatiaux, les pays du G7 sont d’accord

Les principales nations industrielles ont convenu de faire du problème des déchets spatiaux une priorité afin d’assurer une future utilisation durable de l’espace. L’annonce, faite lors du sommet des dirigeants du G-7 à Cornwall, au Royaume-Uni, dimanche 13 juin, a été saluée par les représentants de l’industrie spatiale commerciale et les experts comme une étape majeure.

Les délégués du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’UE ont convenu de se concentrer sur l’élaboration de normes communes d’exploitation durable ainsi que sur la gestion et la coordination du trafic spatial.

Ils ont également appelé les autres nations à suivre le Lignes directrices des Nations Unies sur la durabilité à long terme , qui décrivent les meilleures pratiques en matière d’utilisation de l’espace.

« Il est urgent de stabiliser les opérations spatiales mondiales », a déclaré Simonetta Di Pippo, directrice du Bureau des affaires spatiales de l’ONU, dans le communiqué du G-7. « Nous devons maintenant assurer la pérennité des activités pour offrir un environnement spatial sûr, sécurisé et durable pour demain. Je salue cet engagement clair des dirigeants du G-7 à placer la durabilité de l’espace au cœur de l’agenda politique. »

En rapport: Comment les astéroïdes, la météo spatiale et les débris spatiaux sont-ils détectés avant qu’ils n’atteignent la Terre ?

Les débris spatiaux sont un problème qui s’aggrave pour la communauté spatiale internationale. Selon l’Agence spatiale européenne (ESA), il y a environ 34 000 fragments de débris spatiaux de plus de 4 pouces (10 centimètres) en orbite autour de la Terre, ainsi qu’environ 900 000 fragments entre 0,4 et 4 pouces (1 à 10 cm) et un énorme 128 millions d’objets entre 0,04 et 0,4 pouces (1 millimètre à 1 cm).

Chacun de ces objets vole de manière incontrôlée dans l’espace à 17 500 mph (28 000 km/h), posant de graves risques pour la sécurité des satellites en fonctionnement. Le problème ne manquera pas de s’aggraver avec la montée des mégaconstellations telles que celle de SpaceX Lien étoile , qui introduisent des dizaines de milliers de satellites supplémentaires dans l’environnement orbital déjà encombré.

« Comme l’orbite de notre planète est un environnement fragile et précieux qui devient de plus en plus surpeuplé, que toutes les nations doivent agir ensemble pour sauvegarder, nous convenons de renforcer nos efforts pour assurer l’utilisation durable de l’espace au profit et dans l’intérêt de tous pays », ont déclaré les pays dans le communiqué. « Nous nous engageons à utiliser l’espace de manière sûre et durable pour soutenir les ambitions de l’humanité aujourd’hui et à l’avenir et reconnaître le danger croissant des débris spatiaux et la congestion croissante de l’orbite terrestre. »

Astroscale UK, la filiale britannique d’Astroscale Holdings, qui est développer des services commerciaux d’enlèvement des débris spatiaux , a commenté l’annonce :

« Nous sommes ravis que la durabilité de l’espace reçoive une attention de haut niveau de la part des dirigeants du G-7″, a déclaré John Auburn, directeur général et directeur commercial d’Astroscale UK, dans le communiqué de la société. « Les débris spatiaux sont un défi très réel pour les gouvernements et les grandes entreprises de satellites de constellation, pour s’attaquer au problème, il faut un soutien national pour des normes de comportement convenues au niveau mondial, un leadership politique et un partenariat entre le secteur privé et les gouvernements pour protéger l’espace pour les générations futures et commencer à nettoyer l’espace maintenant. »

Tim Peake ouvre la première antenne commerciale de l’espace lointain dans le cadre du sommet du G-7

Dans un développement distinct dans le cadre de la conférence G-7 Green Futures de l’industrie spatiale, l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Tim Peake a ouvert la première antenne commerciale dans l’espace lointain, située dans le complexe de la station terrestre de Goonhilly, également à Cornwall.

L’antenne soutiendra Intuitive Machines, une société basée au Texas qui développe des atterrisseurs d’exploration lunaire, lors de leur mission 2022 IM-1 vers la lune dans le cadre du programme de lancement Commercial Lunar Payload Services de la NASA.

La station terrienne de Goonhilly, autrefois la plus grande station de radiocommunications au monde, a annoncé qu’elle moderniserait certaines de ses installations de communication dans l’espace lointain en 2018. La mise à niveau de 11,85 millions de dollars (8,4 millions de livres sterling), financée par Cornwall et les îles de Scilly Local Enterprise Partnership, l’Agence spatiale britannique et l’ESA, soutiendront les futures missions vers Mars et la Lune.

(Crédit image : Station terrienne de Goonhilly)

L’antenne a subi des mois de tests avec l’orbiteur Mars Express de l’ESA. Au cours de ce processus, l’antenne a envoyé les premières transmissions vers Mars depuis le sol britannique – et la première au monde par une société privée.

« Goonhilly a constitué une équipe incroyable pour terminer la mise à niveau au cours des trois dernières années », a déclaré Matt Cosby, directeur de la technologie de Goonhilly Earth Station, dans un communiqué. « Le projet impliquait une remise à neuf de l’antenne, le remplacement des moteurs, des boîtes de vitesses et des milliers de boulons sur la structure. Le fonctionnement complet du système de communication a été complètement remplacé pour nous permettre de nous connecter de manière transparente au centre de contrôle de l’ESA, où ils sont en mesure de envoyer des commandes à Mars et recevoir leurs données du vaisseau spatial. »

Suivez Tereza Pultarova sur Twitter @TerezaPultarova. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.