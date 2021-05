Le moment où Michael Landon a mis des grenouilles vivantes dans sa bouche pour effrayer l’équipage de la « Famille Ingalls »

Il y a plus de quatre décennies « La famille Ingalls»(« Little House on the Prairie »en anglais), une série télévisée devenue l’une des favorites du public, qui n’a manqué aucun chapitre au cours de ses dix saisons. Bien qu’elle soit basée sur les romans de Laura Ingalls Wilder, qui raconte à quoi ressemble la vie à la frontière ouest et nord de l’Amérique du Nord au XIXe siècle, cette fiction d’antan n’est pas seulement rappelée par le public des années 70 et 80, mais par des générations. plus tard, qui a vu les rediffusions.

Il a été réalisé et produit par Michael Landon, qui a également joué le rôle de Charles Ingalls. Dans le complot, lui et sa femme Caroline déménagent à Walnut Grove, Minnesota, à la recherche d’une meilleure communauté et de la prospérité dans laquelle vivre; C’est ainsi qu’ils s’installent dans une petite ferme, où ils élèvent leurs trois filles: Mary, Laura et Carrie.

En plus du rôle joué par les acteurs adultes, les plus petits ont également fait un excellent travail, dont on se souvient encore aujourd’hui. Parce que la série a duré près de neuf ans, pour que les enregistrements restent agréables et non épuisants, Michael Landon a fait tout son possible sur le plateau pour garder tout l’équipage sur ses gardes. Pour ce faire, il a tout utilisé.

L’acteur de renom a aimé voir que tous les membres de la distribution se sentent bien pendant les enregistrements, même dans les moments de repos. (Photo: NBC)

IL MET DES GRENOUILLES VIVANTES DANS SA BOUCHE

Afin de garder les enfants plus engagés pour le tournage, il a fait diverses blagues qui ont attiré leur attention; C’est ainsi qu’il proposait toujours quelque chose de nouveau, mais la chose commune pour lui était de jouer avec des grenouilles vivantes.

Comme le rappelle Lindsay Greenbush, qui jouait la petite Carrie Ingalls avec sa jumelle, ils se sont joints aux blagues du protagoniste. « [Todos los niños] Nous chassions les grenouilles dans la crique et les apportions à Michael Landon. Il ne pouvait pas penser à une meilleure idée que de les mettre dans sa bouche. Non seulement cela, depuis lors, il marchait vers les gens, ouvrait la bouche et la grenouille sautait. Tout le monde avait peur « , publié Closer Weekly.

Il a souligné que même si tout était extrêmement amusant, quand ils ont appelé pour tourner une scène, le jeu était terminé et ils devaient travailler professionnellement, quel que soit leur âge.

Mais ce n’était pas le seul moyen pour Landon d’apporter un sourire aux autres, car à plusieurs reprises, il a trouvé des moyens de les distraire. Selon Mental Floss, l’acteur a amusé les enfants avec des poux imaginaires; Je veux dire, il a prétendu qu’il y avait des poux dans les cheveux de Gilbert après une scène et quand ils ont fini de filmer, il enlevait ces petits insectes de sa tête, ce qui le faisait beaucoup rire.