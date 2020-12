Le molnupiravir, un médicament antiviral oral, peut bloquer la propagation du virus SRAS-CoV-2 chez les furets, selon une étude

Le molnupiravir est actuellement en phase avancée d’essais cliniques multicentriques II / III de phase avancée chez l’homme après la réussite des essais d’innocuité de phase I.

Illustration CDC du coronavirus. Image: CDC / Unsplash

Pour la première fois depuis le COVID-19 La pandémie a commencé en décembre de l’année dernière, un médicament antiviral oral a été mis au point qui peut arrêter la propagation de la transmission du SRAS-CoV-2 en 24 heures. L’étude a été menée par un groupe de chercheurs de l’Institut des sciences biomédicales de la Georgia State University et financée par des subventions de santé publique des National Institutes of Health (NIH), de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses de l’État de Géorgie.

Les résultats ont été publié dans le journal Microbiologie de la nature.

MK-4482 / EIDD-2801, mieux connu sous le nom de Molnupiravir, pourrait changer la donne en arrêtant la transmission communautaire du COVID-19 jusqu’au moment où un vaccin est approuvé et distribué parmi les masses. L’étude indique que l’antiviral pourrait avoir un triple avantage, selon un déclaration de l’Université. Le molnupiravir peut arrêter la progression d’un patient d’une maladie légère à grave, raccourcir la phase infectieuse pour alléger le bilan émotionnel et socio-économique de l’isolement tout en mettant fin aux épidémies locales.

Le Dr Richard Plemper, professeur émérite à l’Université de Géorgie, a déclaré: «Nous avons noté très tôt que MK-4482 / EIDD-2801 a une activité à large spectre contre les virus à ARN respiratoire et que le traitement des animaux infectés par voie orale avec le médicament réduit la quantité de particules de plusieurs ordres de grandeur, réduisant considérablement la transmission. «

« Ces propriétés ont fait du MK-4482 / EIDD / 2801 un candidat puissant pour le contrôle pharmacologique du COVID-19 , » il ajouta.

Le médicament a d’abord été découvert pour être puissant contre les virus de la grippe, mais il a été réutilisé pour être utilisé contre le SRAS-CoV-2, suivi de tests contrôlés sur les furets. Six furets ont été infectés par le coronavirus , et trois d’entre eux ont été traités par Molnupiravir une fois qu’ils ont commencé à excréter le virus.

Les furets peuvent être utilisés comme « modèle préclinique » pour le COVID-19 vaccins et thérapies puisque leur physiologie pulmonaire est similaire à celle des êtres humains et les chercheurs espèrent qu’ils imiteront certains aspects du COVID-19 chez les personnes, comme sa propagation, selon un rapport de Nature Asie. Les modèles précliniques sont des animaux qui imitent une condition humaine, y compris la manifestation de comportements et d’expériences pouvant indiquer une maladie mentale, également connue sous le nom de psychopathologie humaine.

« Nous pensons que les furets sont un modèle de transmission pertinent car ils propagent facilement le SRAS-CoV-2, mais ne développent généralement pas de maladie grave, qui ressemble étroitement à la propagation du SRAS-CoV-2 chez les jeunes adultes », a déclaré le Dr Robert Cox, stagiaire postdoctoral en une déclaration.

Après les avoir observés sur une période de quatre jours, les chercheurs ont découvert que les furets infectés traités au Molnupiravir ne transmettaient pas le virus aux furets non infectés vivant avec eux. D’un autre côté, il a été démontré que les furets infectés mais ayant reçu un placebo en infectaient d’autres à proximité.

Le molnupiravir est actuellement en phase avancée d’essais cliniques multicentriques II / III de phase avancée chez l’homme après la réussite des essais d’innocuité de phase I. Les données sur ces sentiers sont toujours attendues.

