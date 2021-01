Le modèle Nintendo Switch de Mario arrivera en février

Le 35e anniversaire nous laisse un modèle Nintendo Switch de Mario qui sortira en magasin en février.

Non, ce n’est pas que Nintendo ait conclu un pacte avec le FC Barcelone. Ce n’est pas non plus qu’il s’est allié à Marvel et fait de la publicité pour Spider-man comme un fou. C’est que, au cas où vous l’auriez oublié, nous sommes au milieu du 35e anniversaire du plombier Nintendo. Et c’est pourquoi, en plus de publier des reprises et des remastérisations, ils ont décidé de mettre quelque chose de nouveau en vente. Un modèle de Mario Nintendo Switch.

La nouvelle console arrivera dans les magasins coïncidant avec le lancement de Super Mario 3D World + Bowser Fury. Autrement dit, ce sera le 12 février. Il s’agit d’un pack Nintendo Switch qui se décline, selon Nintendo, en deux couleurs: rouge et bleu. Mais ne soyez pas dupe. En fait, il y en a trois parce qu’ils ont laissé la patte arrière de la console, là où va la MicroSD, en noir. Oui, un peu moche … mais il y a des choses pires dans la vie.

Le dock, la console et le joy-con arrivent tous les trois dans le Rouge signature de Mario. Pour sa part, le reste des accessoires comme la grille qui relie les deux commandes ou les capots du joy-con eux-mêmes arriver en bleu. Mais ce n’est pas le même bleu que nous avons dans la console Nintendo d’origine qui est sortie en 2017. C’est le bleu électrique que Mario porte dans ses jeux. Par conséquent, il est légèrement plus sombre et distinct.

Le résultat est que si nous jouons à la console avec le joy-con, nous sommes dans celui qui est complètement rouge. Nous ne verrons la combinaison que dans la télécommande, lorsque nous utiliserons la grille ou que joy-con les couvre.

Le 12 février, l’amiibo félin Mario et Peach qui a été annoncé avec la bande-annonce de Super Mario 3D World + Bowser Fury sera également mis en vente. Donc tu sais. Ce jour-là, il est temps de rester pour eux dans les magasins … si vous les aimez.