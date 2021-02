Le mode sombre arrive sur Google: le moteur de recherche commence à afficher un thème sombre sur les appareils de bureau

Au cours des deux dernières années le mode sombre est devenu populaire dans différents services, applications et même systèmes d’exploitation. Bien que Google l’ait déjà activé pour certaines plates-formes et ses applications telles que YouTube, Gmail ou Chrome lui-même, il n’a pas encore été vu dans votre page la plus populaire: la recherche Google. Maintenant, petit à petit, il arrive pour certains utilisateurs.





Selon 9to5Google, le mode sombre apparaît pour certains utilisateurs dans ce qui semble être un test A / B de Google. C’est-à-dire, ils le montrent dans différentes variables pour certains utilisateurs juste pour voir quelle est sa réaction et comment améliorer la conception finale du mode sombre.

La thème sombre dans la recherche Google c’est ce à quoi on s’attendait réellement: un gris bleuâtre presque noir pour le fond, des lettres dans un gris clair presque blanc, et des liens dans un bleu sombre et en sourdine. Dans l’ensemble, une palette de couleurs qui réduit l’utilisation de l’éblouissement et permet une visualisation plus confortable dans des conditions de faible luminosité.

Il semble qu’il n’y ait aucun moyen de forcer le mode sombre à apparaître dans les résultats de la recherche. Google semble l’activer de manière complètement aléatoire. Pour ceux qui sont activés, ils doivent être en mode sombre dans le système d’exploitation et passer en mode incognito sur Google.

Si activé avec les conditions ci-dessus, il est possible de modifier ses préférences dans les paramètres de recherche Google. Là, nous pouvons choisir de l’activer par défaut avec le reste du système d’exploitation, toujours l’activer ou ne jamais l’activer. Quoi qu’il en soit, pour le moment quel que soit ce qui est choisi, le mode sombre disparaît et apparaît au hasard.

Ressemble à #Google a déployé le mode sombre pour certains comptes. pic.twitter.com/DDmuxtQ5mu – Ru Chern Chong (@ruchernchong) 10 février 2021

Bienvenue dans le côté obscur

Qu’il soit ou non aussi bon qu’il est promu, la vérité est que le mode sombre petit à petit, il s’est implanté dans les appareils grand public les plus populaires. Nous l’avons sur iOS, nous l’avons sur Android, nous l’avons sur Windows 10 et nous l’avons sur macOS en tant que systèmes d’exploitation. Mais nous l’avons également dans Chrome, Facebook, YouTube, WhatsApp ou Instagram parmi certaines applications et plates-formes.

Le gros problème avec le mode sombre est l’incohérence qui peut survenir lorsque l’ensemble du système n’est pas adapté ou ne le fait pas correctement. Cela se produit par exemple avec des pages Web, des documents ou des e-mails entre autres, que peu importe à quel point le système est en mode sombre, ces éléments tiers n’ont pas de mode sombre. D’un autre côté, une conception et un choix de couleurs médiocres pour le mode sombre peuvent entraîner une moindre accessibilité, un manque de message clair ou des malentendus dans la convivialité du produit. Si Google prend tout ce temps, c’est parce qu’il est très clair sur la prudence avec laquelle concevoir un mode sombre.

Via | 9to5google