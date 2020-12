Le mode saisonnier de Fortnite, l’espion qui se trouve à l’intérieur, se fait déchirer pour avoir copié parmi nous

Among Us est maintenant le jeu le plus populaire de tous les temps, en termes de base de joueurs mensuelle éclipsant tout le monde par une marge monumentale.

Environ un demi-milliard de joueurs ont sauté dans Among Us en novembre seulement sur trois plates-formes, et ce nombre devrait franchement augmenter à mesure qu’il arrivera sur encore plus de plates-formes dans un proche avenir. le Among Us train ne fait que commencer à prendre de l’ampleur, et il ne va nulle part en raison du faible coût d’entrée et du développement cohérent qui a été proposé alors que le titre gagne une popularité sans précédent.

Certains pourraient peut-être faire des comparaisons avec la montée de PUBG, et comment il a pris le contrôle des plates-formes de streaming qui ont créé un précédent pour les futurs titres de Battle Royale piétinant dans leur genre, tels que Fortnite.

Maintenant, Jeux épiques suscite la colère des fans car ils ont annoncé un mode de jeu à durée limitée pour Fortnite appelé L’espion intérieur ce qui est … eh bien, exactement comme Among Us en termes de règles et de jeu.

Deux imposteurs doivent tuer d’autres joueurs pendant qu’ils tentent d’accomplir des tâches, tandis que les membres d’équipage (agents) convoquent des réunions pour discuter de toute activité suspecte. Arrêtez-nous si vous avez déjà entendu cela.

C’est un vieux chapeau, en ce sens qu’il a été mené avec compétence auparavant avec le titre que les développeurs de Fortnite dérivent directement de. On peut soutenir que c’est ce qui a fait d’Epic Games une somme colossale d’argent alors qu’ils riffaient PUBG mais avec un style plus fantaisiste, qui a finalement provoqué l’Epic Games Store avec ses maux de tête et ses frustrations.

Certains utilisateurs ont emmené Epic à la batte pour extraire directement de Among Us règles et style de jeu.

Epic ne craint jamais? L’ironie ici est qu’ils ont essayé de se peindre comme des outsiders contre Apple cette année (même en réutilisant les images de 1984) comme si cette entreprise de plusieurs milliards de dollars les apportait à une grande entreprise, mais ici, ils arnaquent parmi nous. Un jeu fait par 3 personnes… pic.twitter.com/I9wRoqKf4L – Sophia (ADN de joueur supérieur) Narwitz (@ SophNar0747) 16 décembre 2020

Il est très, très facile de prendre Epic Games dans l’assiette pour cent trois choses différentes qu’ils ont faites au sein de l’industrie et qui ont entraîné une perte nette au lieu d’un net positif pour l’industrie. Il est difficile de considérer cela comme l’une des raisons d’apporter leurs pieds au feu si nous sommes impartiaux.

Itérations populaires des genres (on pourrait soutenir que Among Us échos de Problème dans la ville terroriste, bien que très éloigné de la traduction 1: 1) a offert la croissance de l’industrie du jeu pour décennies; c’est pourquoi il y a maintenant des jeux de tir à la première personne, ainsi que des tireurs en équipe, des RPG, des ARPG, et tout ce que l’on pourrait imaginer provient d’une longue lignée de titres qui arrivent régulièrement plus que la plupart n’ont été vivants.

Même les conversions de règles 1: 1 jouent différemment dans un espace 3D par rapport à l’isométrique.

Cela étant dit, ce n’est pas comme si Epic Games faisait autre chose que copier un titre extrêmement populaire. Ce n’est pas la réinvention de la roue, peu importe qu’elle soit commercialisée. Ce n’est pas non plus une manœuvre sans précédent pour l’industrie dans son ensemble.