Le mode portail de Battlefield 2042 est la vision du genre FPS sur les rêves

Le mystérieux troisième mode de jeu qui compose Battlefield 2042 a été confirmé comme une expérience qui vous permet de prendre des cartes, des armes et des véhicules classiques des entrées précédentes de la franchise et de donner votre propre tour aux choses, puis de le recracher pour le communauté à jouer. Avec le titre de Battlefield Portal, il s’agit essentiellement de Dreams mais pour le genre FPS. Les joueurs pourront créer et partager leurs propres modes de jeu personnalisés, changer radicalement les règles et dicter quels gadgets et véhicules apparaissent.

Battlefield Portal sera centré sur trois titres classiques de Battlefield : Champ de bataille 1942, Battlefield: Bad Company 2 et Battlefield 3. Les cartes de retour incluent la frontière de la Caspain et les canaux de Noshahr de la troisième entrée principale, la bataille des Ardennes et El Alamein de 1942, et le port d’Arica et Valparaiso de Bad Company 2. Plus de contenu sera ajouté après le lancement du jeu principal.

Lorsque vous lancerez le mode le 22 octobre 2021, vous pourrez choisir parmi des expériences créées par DICE, des modes générés par la communauté ou plonger vous-même directement dans l’éditeur. Si vous trouvez la suite de montage un peu intimidante, des tutoriels seront à votre disposition pour vous aider. L’un des aspects les plus intéressants est que vous pouvez télécharger votre logique personnalisée et qu’elle peut ensuite être modifiée par d’autres créateurs. Cependant, la version originale n’est pas écrasée lorsque cela se produit. De nouveaux fichiers sont créés pour que chaque élément de logique soit accessible.

Mieux encore, toutes les cartes et tous les éléments des jeux Battlefield classiques dont le mode Portal s’inspire ont été mis à jour pour l’ère moderne. Ils sont réinventés dans le moteur Frostbite, avec des dispositions de carte aussi proches que possible des originaux. Dans le cas des cartes de Battlefield 1942, la physique de la destruction a même été ajoutée à l’expérience.

Est-ce un mode auquel vous voudrez vous essayer ? Ou allez-vous goûter à ce que la communauté crée ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.