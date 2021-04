Le mode nuit de votre téléphone ne vous aide pas à mieux dormir: la science le dit

Silumen Veilleuse De Nuit Led Renard 17cm À Piles

- Cette veilleuse de nuit LED Renard est parfaite pour éclairer une chambre d'enfant durant la nuit. Elle saura créer une atmosphère calme et sereine pour aider votre petit bout à mieux dormir. - Grâce à sa technologie LED, cette veilleuse de nuit vous offre un éclairage de qualité tout en économisant de l'énergie. - Profitez également d'un accessoire à piles pratique et facile d'utilisation, qui ne nécessite pas de branchement et qui évite les dangers causés par l'alimentation sur secteur. Optez pour cette veilleuse de nuit LED Renard pour illuminer les nuits de votre enfant. Cet accessoire à la fois décoratif et pratique aidera votre petit bout à mieux dormir pour que vous aussi puissiez enfin vous reposer. Veilleuse de nuit LED Renard à piles: un appareil pratique pour accompagner les nuits de votre enfant Cette veilleuse en forme de renard s'illumine la nuit pour éclairer le sommeil de votre enfant. Elle saura créer une atmosphère calme et sereine dans le but de réconforter votre enfant. Avec elle, finies les nuits agitées par la peur du noir et les cauchemars. Son design simple et épuré saura également apporter une touche contemporaine à une chambre d'enfant. Si vous cherchez un objet pratique et décoratif, cette veilleuse LED est faite pour vous. Fonctionnant avec 3 piles AG13/LR44, cette veilleuse de nuit peut être installée dans tous les coins d'une chambre d'enfant sans se soucier du branchement à une prise. Et faite en PVC, c'est une veilleuse stable, solide et résistante qui vous assure une utilisation durable et sécuritaire. Pensez à parcourir notre site silumen.com pour y dénicher des pièces faites pour la déco mais aussi pour rendre votre intérieur plus fonctionnel, et ce au meilleur prix. Découvrez par exemple notre gamme de veilleuses pour éclairer les nuits de toute la famille.