Le mode de conduite Android perd l’une de ses fonctionnalités les plus utiles

Pour une raison quelconque, Google est sur le point de supprimer l’une des meilleures fonctionnalités du remplacement d’Android Auto.

La Mode de conduite de l’Assistant Google allait être l’hypothèse remplacement de la version mobile d’Android Auto. Mais, petit à petit, les utilisateurs se rendent compte des grandes lacunes que cette fonction comporte encore, et il ne semble pas que les choses vont s’améliorer.

Comme nous avons pu le savoir grâce à 9to5Googleprochainement, Google supprime l’une des fonctionnalités les plus utiles du mode conduitetout comme la possibilité de utiliser Google Maps.

Google Maps ne sera plus intégré au mode conduite

Comme je l’ai dit au début, Google a annoncé le Driving Mode en remplacement de la version mobile d’Android Auto, qui a cessé d’être disponible à l’été 2022. Dès le début, Le mode conduite allait offrir la plupart des fonctionnalités déjà présentes dans Android Autoajoutant également la possibilité d’interagir plus rapidement avec l’assistant Google à l’aide des raccourcis vocaux ou tactiles.

Mais la mauvaise nouvelle ne s’est pas fait attendre. Dans l’une des versions les plus récentes de l’appli Google, un chaîne de texte caché dans le code, où il est précisé que l’écran de conduite sera désactivé le 21 novembre 2022et les utilisateurs sont encouragés à utiliser Google Maps à sa place.

Par « écran de conduite », Google désigne le carte avec carte et informations de navigation qui apparaît en haut du mode de conduite de l’Assistant Google**. Par conséquent, ce mode ne nous servira plus pour obtenir des indications lors de nos trajets en voiture.

Il faudra donc, utiliser Google Maps à partir du moment où Google décide de désactiver la fonction mentionnée. Et, si vous souhaitez continuer à utiliser le mode Conduite pendant que la carte et les directions sont affichées, il est toujours possible d’utiliser le mode Image dans l’image de Google Maps. Quoi qu’il en soit, l’expérience est loin d’être la plus intuitive.

