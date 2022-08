Le mod Half-Life 2 VR reçoit maintenant une version bêta publique après des décennies de développement actif

Le tant attendu Demi vie 2: Le mod VR entrera finalement dans la version bêta publique en septembre après cinq ans de développement et sa propre phase de « préproduction ».

Il s’agit d’une adaptation VR de Half-Life 2 dans le style de Half-Life : Alyx réalisée par une équipe connue sous le nom de Source VR Mod Team qui vous permet de combattre des criminels déguisés d’un état policier extraterrestre comme si vous y étiez réellement.

Si vous souffrez du mal des transports, bonne chance avec ces segments de voitures excessivement longs. Cela semble assez décent pour un projet qui était autrefois « presque mis de côté » selon les termes de l’équipe. Bien sûr, une bande-annonce ne montrera que les meilleures coupes.

Si je ne savais pas mieux, j’aurais peut-être supposé que je regardais une adaptation VR légitime d’un bien-aimé Soupape Jeu. Peut-être juste de la fumée et des miroirs, mais selon les moddeurs, la réponse « extrêmement positive » qu’ils ont reçue lors des tests privés les a persuadés que le jeu valait désormais « la peine d’être joué du début à la fin dans sa version VR-ifiée, c’est pourquoi ils ont décidé de entrer en bêta publique.

Toute personne possédant une copie de Half-Life 2 et un casque compatible SteamVR peut profiter du mod gratuitement. Il aurait été développé et testé sur les casques Pimax, HTC Vive, Oculus Quest et Valve Index VR, mais il devrait fonctionner sur tout appareil pouvant exécuter SteamVR.

Vous devrez peut-être utiliser un programme d’installation autonome si vous souhaitez l’essayer immédiatement, car ils attendent toujours l’approbation de Valve pour le distribuer sur Steam.

La principale restriction est que vous ne pourrez pas y jouer sur un casque autonome ; à la place, vous devrez être connecté à un PC. De plus, bien que techniquement capable d’exécuter le mod, l’Oculus Quest 2 manque d’un port Android du moteur Source, ce qui rend son utilisation illégale.