Le mobile chinois qui rivalise avec la première division plonge son prix à 280 euros

Une prime de milieu de gamme avec la 5G abordable pour tous.

Cherchez-vous un mobile pour vous ou à donner? Qu’est-ce que la 5G, avec bon écran, autonomie et appareil photo décent? est realme X50 5G pour 280 € C’est la meilleure chose que vous puissiez acheter sur Android à ce prix. Suppose un baisse d’environ 60 € de son prix officiel, vous ne devriez donc pas tarder à vous en procurer si vous voulez vraiment découvrir de quoi il est vraiment fait.

Ajoutez le produit à votre panier aujourd’hui et achetez-le le 23/11 prochain à partir de 9h (heure espagnole)

Ce realme X50 5G est donner la guerre à Xiaomi, Samsung, OnePlus et entreprise. Et ce n’est pas pour moins cher, nous avons un smartphone avec Processeur Snapdragon 765G (identique au Xiaomi Mi 10 Lite 5G, OnePlus Nord ou Motorola Moto G 5G Plus, entre autres), il est livré avec 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, écran Full HD + de 6,57 pouces Rafraîchissement à 120 Hz. Et d’ailleurs, nous avons une batterie de 4200 mAh avec charge rapide à 30W, 4 caméras arrière de 48, 8, 2 et 2 mégapixels et connectivité NFC.

Vous ne pouvez pas demander plus pour moins d’argent. Rappelle-toi que l’offre sera disponible à partir du 23/11 à 9h (heure espagnole), mais vous devez ajouter le produit à votre panier dès maintenant pour ne pas rater l’occasion.

