Le missile DF-17 est le grand espoir militaire de la Chine pour les prochaines années: hypersonique, « tueur de porte-avions » et très difficile à intercepter

1er octobre 2019, défilé de l’Armée populaire de libération, Pékin. Au son de la marche militaire « Torrente de Acero », les énormes camions à 10 roues qui transportaient le DF-17 ‘Vent d’Est’, le grand missile dans lequel la Chine a tous ses espoirs de vaincre les États-Unis. Voyons pourquoi.





Les réformes dures imposées par Deng Xiaoping au milieu des années 1970 ont commencé à porter leurs fruits au 21e siècle et la Chine a commencé à éclipser les États-Unis.

Thucydide l’a dit tacitement en racontant la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte, les deux puissances de son temps: quand il y a une puissance hégémonique et qu’une puissance émergente apparaît, les possibilités de guerre montent en flèche. C’est exactement ce qui se passe.

Il ne s’agit pas d’une guerre qui va éclater, il s’agit de jouez avec cette possibilité lors de la négociationCe n’est pas la même chose d’imposer des sanctions commerciales à une Chine militairement faible que de le faire à une Chine capable de balayer la marine américaine de l’océan Pacifique.

le Pouvoir militaire c’est la frontière d’acier qui définit le pouvoir de négociation des deux parties. Cette frontière d’acier a été monopolisée par les États-Unis, notamment grâce à sa marine, qui à son tour a basé sa puissance sur des flottes de porte-avions.

Un seul porte-avions nucléaire n’a pas besoin de se ravitailler en 10 ans, transporte près d’une centaine d’avions, transporte des milliers de marins et est escorté par plusieurs destroyers. Par exemple, un destructeur Arleigh Burke comme ceux qui escortent habituellement les porte-avions, il peut facilement abattre tout ce qui se déplace à moins de 600 km / h, et est sûrement capable de gérer des projectiles se déplaçant à plus de 1 800 km / h.

La capacité antimissile des navires américains est devenue si élevée que même les missiles supersoniques ou les chasseurs n’ont pas la tâche facile de surmonter la défense et de couler le navire. En fait, les porte-avions sont conçus pour résister à plusieurs missiles.

Si nous combinons hyper vitesse et maniabilité, cela signifie que maintenant le missile se déplace à une vitesse énorme et en plus de cela, il varie le cap, ce qui rend extrêmement difficile le calcul d’un point d’interception.

Dans ce contexte, la Chine a besoin de nouveaux moyens pour équilibrer l’équilibre avec les flottes américaines. Ces nouveaux médias ont deux facettes: l’une est la capacité de détecter les navires ennemis dans la mer des Philippines. Ceci est réalisé grâce à des satellites chargés de photographier de vastes étendues d’eau à pleine vitesse à la recherche de flottes ennemies. L’autre facette passe par concevoir un missile capable de contourner la défense antimissile. Pour répondre à ce besoin, le DF-17 est né.

Hyper vitesse et maniabilité, les clés du DF-17

Il y avait deux défis techniques majeurs pour matérialiser le DF-17, à savoir l’hyperdrive et la maniabilité.

L’hypervélocité implique de dépasser, au moins, 7 à 8 fois la vitesse du son, pour empêcher la défense antimissile ennemie et ses missiles intercepteurs de vous abattre. De son côté, la maniabilité signifie que vous ne suivez pas une trajectoire balistique prévisible, mais que vous pouvez changer de cap en plein vol.

Si nous combinons l’hyper-vitesse et la maniabilité, cela signifie que maintenant le missile se déplace à une vitesse énorme et en plus de cela, le cap varie, ce qui rend extrêmement difficile le calcul d’un point d’interception. Jusqu’à il y a quelques années, un missile pouvait être soit très rapide soit très maniable, mais les deux qualités étaient impossibles en même temps.

Imaginez les défis de combiner hyper-vitesse et maniabilité du point de vue de l’ingénierie des matériaux et de la conception aéronautique … Il vous faut une arme capable de résister à des frottements brutaux avec l’air et en même temps qu’elle puisse manœuvrer à l’intérieur!

Comme si tout ce qui précède ne suffisait pas, pour pouvoir tirer le DF-17 depuis la Chine et frapper un porte-avions dans la mer des Philippines, vous avez besoin de beaucoup de portée, donc le « vent de l’est » il peut parcourir entre 1 800 et 2 500 km jusqu’à sa cible.

Comment fonctionne exactement le DF-17?

Le camion monteur met le missile dans un Position à 90 ° et ils commencent à préparer le lancement. Pendant ce temps, l’équipage depuis sa cabine saisit les données de vol depuis un ordinateur, effectue toutes les vérifications et demande les derniers permis. Le missile est ensuite propulsé à un point élevé dans l’atmosphère.

Une fois haut dans l’atmosphère du corps du missile, le « planeur hypersonique », la clé du DF-17.

Le planeur n’est que ça, un avion sans propulsion qui profite de son inertie et de la gravité terrestre pour dépasser entre 5 et 10 fois la vitesse du son. Dès que le missile est lâché haut dans l’atmosphère, le planeur suit un route non balistique vous permettant d’augmenter votre vitesse et finalement de frapper un navire ennemi comme la foudre.

Schéma de la trajectoire que suit le missile au cours de ses différentes étapes, finissant par glisser vers la cible. Étant une trajectoire irrégulière qui ne suit pas une parabole définie, son interception est plus difficile.

L’innovation de tout cela est dans le planeur, et c’est que jusqu’à présent les missiles avec ces portées étaient normalement balistiques, c’est-à-dire qu’ils faisaient un grande parabole quasiballistique (pas parfait à 100%) relativement prévisible et à pleine vitesse.

Pour vous donner une idée, une trajectoire balistique est comme celle d’une balle, c’est-à-dire une parabole plus ou moins aplatie, c’est-à-dire que le missile manœuvre à peine, il décide simplement de la quantité d’énergie à utiliser pour obtenir la parabole parfaite qui lui permet de tomber. sur le blanc.

Le problème avec ces types de missiles était qu’ils pouvaient être abattus, car de puissants radars et ordinateurs américains avaient la capacité de calculer la parabole exacte et de lancer un missile intercepteur.

Quant à la nuance de «quasibalistique» et pas complètement «balistique», cela implique qu’il est très difficile de réaliser une parabole parfaite, et que certains missiles sont capables de faire varier au minimum leur parabole pour rendre l’interception difficile, donc ils ne sont pas 100% balistiques. .

Ce qui est important dans tout cela, c’est que le défi de la conception de missiles hypersoniques a été relevé pour la première fois de l’histoire par la Chine avec le DF-17, et ce n’est qu’en 2019 que la Russie a pu imiter son succès, même si l’on ne sait pas dans quelle mesure le Le missile russe Avangard sera opérationnel. De leur côté, les États-Unis mettront encore quelques années à fabriquer des armes de ce type.

En cas de guerre, la stratégie de la Chine est de lancer d’énormes cartouches de missiles sur toutes les bases et flottes américaines situées entre Pearl Harbor et la Chine, et il ne fait aucun doute que le missile « East Wind » sera celui » balle d’argent « réservée à la destruction des principaux navires de l’US Navy.

Le DF-17 est une étape importante dans la compétition technologique, militaire et politique entre les deux grandes puissances du XXIe siècle, la Chine et les États-Unis.

Photo | Dylan McCord