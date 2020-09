Le ministre de l’Éthique qui a poussé à la peine de mort pour le sexe gay vient de perdre son siège

Simon Lokodo, ministre ougandais de l’éthique, se positionne depuis longtemps comme un croisé moral. (Facebook)

Simon Lokodo, ministre d’État ougandais chargé de l’éthique et de l’intégrité, qui a fait pression avec véhémence en faveur de la peine de mort pour les relations sexuelles homosexuelles pendant des années, a été renversé samedi 5 septembre et n’est plus membre du Parlement ougandais.

Lors du second tour à Dodoth West, dans le district de Karenga en Ouganda, Lokodo a été vaincu lors des primaires du parti au pouvoir du Mouvement de la résistance nationale par le challenger Baatom Ben Koryang, qui avait auparavant travaillé comme agent de développement communautaire du district.

Koryang a obtenu un siège au Parlement en tant que député avec un total de 2 932 voix. Lokodo était juste derrière avec 2 632, selon les médias locaux.

Simon Lokodo a dit un jour que l’Ouganda était «tolérant» à l’égard des homosexuels parce que le pays ne les «massacrait pas».

Se positionnant souvent comme un croisé moral catholique qui a un mépris fougueux pour l’homosexualité, Lokodo a lancé une volée d’attaques contre la communauté LGBT + déjà vulnérable et marginalisée de l’Ouganda.

Menant des descentes policières dans des ateliers pour homosexuels ainsi que des organisations non gouvernementales harcelantes qui «promeuvent l’homosexualité», Lokodo a parlé avec tendresse de l’époque où les homosexuels étaient «lapidés à mort».

Dans son bilan hostile, long de plusieurs années, son point d’éclair est apparu l’année dernière lorsque le joueur de 49 ans a déclaré que le gouvernement dégelait son projet de loi «Kill the Gays», qui avait été contrecarré il y a cinq ans pour des raisons techniques, et a rejeté son soutien. il.

Non seulement le projet de loi remanié imposerait la peine de mort pour les homosexuels, mais il criminaliserait également toute personne impliquée dans sa «promotion et son recrutement».

«L’homosexualité n’est pas naturelle pour les Ougandais, mais il y a eu un recrutement massif des homosexuels dans les écoles, et en particulier parmi les jeunes, où ils promeuvent le mensonge selon lequel les gens sont nés comme ça», a déclaré Lokodo à l’époque.

«Notre droit pénal actuel est limité. Il criminalise seulement l’acte.

«Nous voulons qu’il soit clair que quiconque est même impliqué dans la promotion et le recrutement doit être criminalisé. Ceux qui commettent des actes graves seront condamnés à mort. »

La proposition du projet de loi a frissonné dans la communauté queer, et tandis que la relance de la législation a été écrasée par les législateurs au pouvoir, les militants ont signalé une augmentation sans précédent des crimes de haine pendant le débat.