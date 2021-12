Le métier d’avocat, ce n’est pas que signer des contrats, pourtant cela prend du temps

Comme beaucoup de prestations de service, votre métier d’avocat vous amène à gérer un certain nombre de clients. Chaque document doit être classé pour vous aider à contextualiser rapidement vos affaires en cours. Comprendre avec aisance l’historique de chaque contrat, quelles sont les parties prenantes et veiller à ce que chaque document soit bien acté entre votre cabinet et votre client.



Nous découvrirons ci-dessous, comment signer un document pdf lorsque nous sommes avocat ainsi que les différents contextes que vous pouvez rencontrer lors de la signature de documents dématérialisés. À quel moment cela peut être capital et comment la signature électronique peut vous aider à remporter de nombreuses affaires.

5 raisons d’utiliser la signature électronique quand on est avocat

Si vous êtes avocat, avoir une totale maîtrise sur votre portefeuille client avec la signature électronique et les documents numériques est vitale pour 5 raisons :

Apporter toujours plus de professionnalisme auprès de vos clients . Cela est pris comme un facteur de réassurance supplémentaire par rapport à vos confrères. Avoir des documents triés, rangés, signés et faciles d’accès sous format numérique peut véritablement faire la différence , vous distinguer de la masse et creuser l’écart par rapport à d’autres cabinets.

Montrer à vos clients que vous êtes réellement soucieux de leur situation et que les aider vous tient à cœur. Connaître rapidement le contexte ainsi que l’historique de votre client retranscrira des qualités humaines indéniables qui peuvent marquer les esprits et laisser une expérience positive malgré une situation pas forcément évidente.

La troisième raison est en rapport avec le temps . En effet, maîtriser à la perfection des documents dématérialisés, gérer les envoies, les reçus ainsi que les signatures électroniques vous permettra, avec le temps, de montrer à l ’ensemble de votre entourage professionnel votre façon de travailler, votre éthique ainsi que votre intégrité professionnelle.

Avoir une communication cohérente avec chaque interlocuteur et le prouver via des documents rédigés et actés qui font foi est la clé pour être en accord dans votre métier. Lorsque vous êtes avocat, vous devez interagir avec 3 typologies d’interlocuteurs . Le tribunal, vos partenaires, associés ou collègues de travail au sein de votre cabinet ainsi qu’avec vos clients.

Être en accord entre ses pensées, ses paroles et ses actions. Les documents doivent être traités, signés et envoyés rapidement. Vous devez faire preuve de proactivité, de flexibilité, renseigner l’entièreté et l’exactitude des informations dans chaque document spécifique. La signature électronique et la dématérialisation des documents répondent à toutes les exigences citées précédemment et vous permettent d’assurer votre travail en toute tranquillité et toute quiétude.

Yousign possède un ensemble de valeurs qui rejoignent mon coeur de métier

Nous avons vu précédemment qu’avoir accès à un outil de signature électronique avec l’accès et la manipulation de documents numériques (réception, envoi et transfert de documents) peut apporter de réels avantages : Encore plus de professionnalisme, plus de praticité et d’humain dans les relations professionnelles, une meilleure maîtrise de l’information, avoir une communication claire et cohérente avec tous types d’interlocuteurs ainsi qu’être en accord entre ses pensées, ses paroles et ses actions.



Yousign est une solution française qui répond à tous les critères d’exigence cités précédemment tout en y apportant un socle technique (une application accessible depuis n’importe quel appareil ou la mise en place d’une API qui assure le pont entre l’outil et votre site web) ainsi qu’une vision nationale (Yousign est une entreprise française dont le siège social réside à Caen ainsi que des locaux basés à Paris. Le support technique est une équipe française). Cette image permet de renforcer la sécurité et la confiance instaurée auprès des utilisateurs qui adhèrent déjà à la solution mais également au prospect qui découvrent peu à peu ce service de signature électronique.