Le message Unieuro promettant des coupons de 50 € ressemble à une arnaque mais ce n’est pas le cas

Les SMS et les messages WhatsApp à des fins de phishing sont devenus les escroqueries les plus répandues dans le monde numérique: tout le monde dispose d’un smartphone capable de recevoir des messages et de se connecter à des pages Web, où toutes sortes de pièges peuvent se cacher. Le dernier cas remis en circulation ne concerne cependant pas les arnaques d’aucune sorte: il en est un communication légitime envoyée par Unieuro à ses clients, ce qui promet un Coupon de 50 euros pour la mise à jour de certaines données personnel et pour cette raison, il peut être confondu avec une campagne frauduleuse.

SMS d’Unieuro

Les rapports en ligne sur le sujet fonctionnent depuis quelques jours, tous relatifs au même message qui se lit comme suit: « Cher client, nous demandons votre coopération pour mettre à jour vos données et votre consentement à la confidentialité. Pour vous un coupon de 50 euros »; l’expéditeur signe Unieuro et il y a un Lien Internet à suivre qui affiche cependant une adresse différente de celle normalement associée à la chaîne, c’est-à-dire new.s.unieu.ro. Ce dernier élément a soulevé les sourcils des plus attentifs, mais en réalité la communication est légitime: suivre le lien vers lequel vous êtes transporté vrai site de la chaîne de commerce électronique, où vous êtes invité à mettre à jour vos données.

La similitude avec le phishing

Les exemples de vol de données dont les victimes sont contactées par SMS par des escrocs qui se font passer pour de grandes entreprises ne manquent plus. Decathlon, Carrefour et même Unieuro elle-même se sont retrouvées parmi les protagonistes involontaires de ces événements: ces noms sont utilisés pour instiller un sentiment de confiance chez les victimes qui sont attirées par la promesse d’argent et poussées à entreprendre l’action souhaitée par les escrocs: il s’agit généralement de fournir leurs données personnelles sur un site qui ressemble étroitement à celui de la marque usurpée.

Le coupon existe

La campagne SMS d’Unieuro, aussi légitime soit-elle, rappelle tous ces éléments à la fois. Une fois le lien cliqué, cependant, les certitudes devraient disparaître: le navigateur s’ouvre sur la version légitime du site – contrôlable depuis l’url dans la barre d’adresse. La procédure vous oblige à saisir vos nom et prénom suivis de l’adresse e-mail avec laquelle vous vous êtes inscrit sur le portail – comme demandé dans le message – pour mettre à jour vos données et consentir à leur utilisation par l’entreprise. Le coupon est effectivement livré, il vaut 50 euros mais peut être utilisé à une condition: une dépense d’au moins 300 euros en ligne ou dans l’un des magasins adhérant au Club Unieuro.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂