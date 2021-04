Le meilleur smartphone en photographie à ce jour en 2021 selon vos votes: nous révélons quel mobile a pris chaque photo

Nous avons pu rassembler huit des smartphones les plus puissants au niveau photographique et nous les avons affrontés dans une excellente comparaison, qui a également été un forum pour vous permettre d’exprimer votre opinion. Mais avec une comparaison aveugle nous avons proposé de voter sans savoir quel smartphone se trouvait derrière chaque photo et ainsi éviter peut-être les biais involontaires. Curieux de voir qui gagne cette fois? Eh bien, enfin, nous vous apportons les résultats de la comparaison aveugle.

Puisqu’il n’était pas obligatoire de voter dans chacun d’eux, ce que nous ferons (comme à d’autres occasions) est d’ajouter les pourcentages sous forme de points. Dans chaque catégorie, nous attribuons trois points à celui qui obtient le plus de votes, deux à la deuxième et un à la troisième, et à la fin nous comptons et montons sur le podium.

Nous vous rappelons les candidats participants:

Dans chaque cas, nous mettons un rappel de l’image en question sous forme de vignette, pouvant les voir en grande taille dans la comparaison aveugle en tant que telle. Voici les votes et la photo correspondant à chaque mobile.

Image 1: mode automatique

R: Huawei Mate 40 Pro [ 1r PUESTO ]

] B: iPhone 12 Pro Max [6º]

C: OPPO Trouver X3 Pro [ 3r PUESTO ]

] D: Xiaomi Mi 11 [ 2º PUESTO ]

] E: Samsung Galaxy S21 Ultra [4º]

F: OnePlus 9 Pro [5º]

G: Sony Xperia 5 II [7º]

Photographie automatique, sans tirer HDR ou haute résolution (dans les cas où deux modes sont disponibles). Ici vous avez aimé le Huawei Mate 40 Pro, coïncidant avec celui qui semblait également le gagnant analysant le même type de plan dans la comparaison générale. La deuxième place est pour le Xiaomi Mi 11, qui, bien qu’à distance du Mate, parvient à se démarquer des autres.

Image 2: grand angle

R: OPPO Find X3 Pro [ 1r PUESTO ]

] B: Sony Xperia 5 II [6º]

C: iPhone 12 Pro Max [ 2º PUESTO ]

] D: OnePlus 9 Pro [ 3r PUESTO ]

] E: Samsung Galaxy S21 Ultra [4º]

F: Huawei Mate 40 Pro [5º]

G: Xiaomi Mi 11 [7º]

Dans ce cas, vous donnez la victoire à OPPO Trouver X3 Pro, non loin du second (l’iPhone 12 Pro Max). Au général, nous avons laissé OPPO à la deuxième place dans ce type de tir, bien que nous ayons donné la victoire à Mate (et, selon vos préférences, cela ne le mérite pas dans ce cas).

Image 3: haute résolution

A: Xiaomi Mi 11 [5º]

B: OnePlus 9 Pro [ 3r PUESTO ]

] C: iPhone 12 Pro Max [ 1r PUESTO ]

] D: Sony Xperia 5 II [4º]

E: Samsung Galaxy S21 Ultra [ 2º PUESTO ]

] F: OPPO Trouver X3 Pro [6º]

G: Huawei Mate 40 Pro [7º]

le iPhone 12 Pro Max ici, il reçoit proportionnellement beaucoup plus de voix que le reste, avec une deuxième place pour le Galaxy S21 Ultra (plus ou moins avec la moitié des voix). Fait intéressant, l’iPhone 12 Pro Max dispose d’un capteur de 12 mégapixels, il ne rivalise donc pas autant dans ce cas que d’autres avec jusqu’à 108 mégapixels.

Image 4: portrait

R: OPPO Find X3 Pro [ 3r PUESTO ]

] B: OnePlus 9 Pro [5º]

C: Xiaomi Mi 11 [6º]

D: iPhone 12 Pro Max [ 1r PUESTO ]

] E: Samsung Galaxy S21 Ultra [ 2º PUESTO ]

] F: Sony Xperia 5 II [7º]

G: Huawei Mate 40 Pro [4º]

Quelque chose de plus distribué cette fois. Vous avez aimé le portrait de la iPhone 12 Pro Max, mais à une courte distance du Samsung Galaxy S21 Ultra. Dans ce cas, cela coïncide également avec le verdict que nous avons rendu au général, mais seulement en premier lieu.

Image 5: zoom

R: OnePlus 9 Pro [4º]

B: Xiaomi Mi 11 [5º]

C: Huawei Mate 40 Pro [ 2º PUESTO ]

] D: Sony Xperia 5 II [6º]

E: Samsung Galaxy S21 Ultra [ 1r PUESTO ]

] F: OPPO Trouver X3 Pro [ 3º PUESTO ]

] G: iPhone 12 Pro Max [7º]

Il fallait s’attendre à ce que le Samsung Galaxy S21 Ultra est sorti vainqueur, ayant le zoom optique maximum, et quelle raclée. Il est suivi du Mate 40 Pro, qui dispose également d’un zoom optique compétitif, mais à une grande distance.

Image 6: intérieurs

R: Sony Xperia 5 II [7º]

B: Xiaomi Mi 11 [6º]

C: OnePlus 9 Pro [ 2º PUESTO ]

] D: OPPO Trouver X3 Pro [5º]

E: Samsung Galaxy S21 Ultra [ 1r PUESTO ]

] F: Huawei Mate 40 Pro [ 3r PUESTO ]

] G: iPhone 12 Pro Max [4º]

le Samsung Galaxy S21 Ultra sur cette photo en mode automatique (sans HDR ni haute résolution), cette fois à moins de distance du reste. Presque à égalité (par trois voix) sont le OnePlus 9 Pro (deuxième) et le Mate 40 Pro (troisième), ce dernier coïncidant avec le résultat de ce type de photographie dans la comparaison générale.

Image 7: nuit

R: iPhone 12 Pro Max [ 1r PUESTO ]

] B: Sony Xperia 5 II [4º]

C: OnePlus 9 Pro [6º]

D: OPPO Trouver X3 Pro [5º]

E: Samsung Galaxy S21 Ultra [ 3r PUESTO ]

] F: Xiaomi Mi 11 [7º]

G: Huawei Mate 40 Pro [2º PUESTO]

Dans ce cas, le iPhone 12 Pro Max Par rapport aux autres, avec une deuxième place pour le Mate 40 Pro. En général, il nous a semblé, cependant, que dans ce type de scénario Huawei a mieux résolu et nous leur avons donné les médailles dans l’ordre inverse.

Image 8: portrait de nuit

R: OnePlus 9 Pro [6º]

B: OPPO Trouver X3 Pro [5º]

C: iPhone 12 Pro Max [4º]

D: Sony Xperia 5 II [7º]

E: Samsung Galaxy S21 Ultra [ 1r PUESTO ]

] F: Huawei Mate 40 Pro [ 3r PUESTO ]

] G: Xiaomi Mi 11 [2º PUESTO]

le Samsung Galaxy S21 Ultra prend également le pôle dans ce cliché. Nous avons également un résultat très proche en deuxième et troisième place, remportant par seulement cinq voix le Mi 11 sur le Mate 40 Poro.

Et les gagnants, selon les lecteurs de 45secondes.fr, sont …

En additionnant les trois points pour chaque première place, les deux points pour chaque seconde et le point pour chaque troisième place, les résultats sont les suivants:

Gagnant: Samsung Galaxy S21 Ultra (16 points)

(16 points) 2e place: iPhone 12 Pro Max (12 points)

(12 points) 3ème place: Huawei Mate 40 Pro (9 points)

(9 points) 4e place: OnePlus 9 Pro et Xiaomi Mi 11 (4 points)

5e place: OPPO Find X3 Pro (3 points)

6e place: Sony Xperia 5 II (0 point)

Cela coïncide-t-il avec ce pour quoi vous avez voté? Ou avec les mobiles qui, selon vous, se démarqueraient le plus? Nous aimons bien faire cette comparaison car elle montre peut-être un résultat qui combine des critères plus techniques avec d’autres plus liés aux préférences personnelles (par exemple, des photos plus saturées).

Comme nous l’avons commenté, il y a des occasions où l’évaluation coïncide plus ou moins avec celle que nous avons faite dans la même scène (mais distinguez la photo) dans la comparaison générale, mais dans d’autres cas au contraire, tout à fait différente. En tout cas, c’est curieux et nous espérons que vous le trouverez aussi. Merci beaucoup d’avoir participé et partagé vos opinions!