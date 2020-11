Le meilleur écran jamais vu sur un mobile n’est plus de Samsung

Samsung n’a plus le mobile avec le meilleur écran du marché (selon DisplayMate). L’iPhone 12 Pro Max est désormais le meilleur.

Le Samsung Galaxy Note20 Ultra a cessé d’être le meilleur écran vu à ce jour sur un mobile selon DisplayMate. Maintenant, ce titre correspond au panneau IPhone 12 Pro Max Super Retina XDR.

Cela a été indiqué par le cabinet de conseil lui-même dans son analyse, affirmant que l’écran du nouveau téléphone de référence d’Apple a obtenu le « plus haut degré de performances d’affichage de l’histoire », devenant ainsi le meilleur écran mobile qui existe aujourd’hui.

Comme chaque année à ce stade, le modèle le plus avant-gardiste de la dernière série de terminaux iPhone a obtenu le score le plus élevé possible dans les tests de DisplayMate. À cette occasion, iPhone 12 Pro Max a battu un total de 11 records différents, ce qui conduit le panel Pro Max à être, selon les termes du consultant, « visuellement indiscernable de la perfection ».

Jusqu’à maintenant, Samsung Galaxy Note20 Ultra était le modèle qui occupait la première position du classement DisplayMate, mais pas un Taux de rafraîchissement deux fois supérieur à celui de l’iPhone 12 Pro Max Même pas une densité de pixels plus élevée n’a permis au modèle Samsung de conserver sa couronne. En ce sens, Display Mate en profite pour évoquer la décision d’Apple de ne pas rejoindre la tendance des écrans à fort taux de rafraîchissement, indiquant qu’il devrait s’agir d’une fréquence «adéquate pour la plupart des applications».

«L’écran de l’iPhone 12 Pro Max a le taux de rafraîchissement standard de 60 Hz, plutôt que les taux de rafraîchissement plus élevés de 90 Hz et 120 Hz qui sont actuellement introduits. Avec le temps de réponse très rapide de l’écran OLED et les processeurs CPU et GPU très rapides de l’iPhone 12 Pro Max, le taux de rafraîchissement inférieur de 60 Hz devrait convenir à la plupart des applications. «

Dans tous les cas, il est fort probable que l’iPhone 12 Pro Max ne dure pas trop longtemps, étant le modèle de référence en termes d’écran selon Display Mate. En fin de compte, dans quelques mois à peine, nous assisterons à la présentation du nouveau Samsung Galaxy S21, qui, compte tenu de ce qui s’est passé les années précédentes, finira probablement par obtenir une évaluation encore meilleure que celle obtenue par le dernier modèle Apple. .

