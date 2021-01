Le médium a de nouvelles séquences de jeu 4K maintenant disponibles sur la Xbox Series X

L’un des jeux les plus prometteurs prévus pour la Xbox Series X est sans aucun doute Le moyen. Il s’annonce comme un titre d’horreur de nouvelle génération assez remarquable qui pourrait aider Microsoft à obtenir un coup de pouce supplémentaire en 2021.

Sortie actuellement prévue le 21 janvier Le moyen suit une femme médium nommée Marianne. Elle a la capacité unique de voyager dans le monde des esprits, qui est à l’opposé de la réalité à laquelle elle est confrontée tout en explorant une station communiste qui regorge de sombres secrets et d’entités nuisibles.

Où Le moyen s’écarte de l’horreur psychologique traditionnelle sont les deux réalités distinctes. Il y a le monde des esprits et le monde normal, qui peuvent tous deux être joués en même temps. Ce gameplay breveté a suscité beaucoup d’enthousiasme et, heureusement, une plus grande partie a été taquinée dans une dernière bande-annonce avant la sortie officielle de The Medium dans quelques semaines à peine.

Dans la bande-annonce ci-dessus, vous pouvez voir un gameplay étendu montrant Marianne naviguant dans différentes zones et utilisant ses capacités psychiques pour assembler des pièces du puzzle. La station communiste a une sombre histoire qui l’entoure et cela se passe plutôt bien dans cette dernière bande-annonce.

Une grande partie de la bande-annonce est centrée sur l’exploration et la collecte d’indices, mais il y a aussi des images de la double réalité qui se joue en même temps. Là où le monde réel a une sorte de palette de couleurs terne, le monde des esprits est beaucoup plus orange.

Cela les distingue assez bien et était un excellent choix de conception pour Équipe Bloober. On dirait également qu’ils ont fait un excellent travail pour construire ce monde et les personnages qu’il contient. Cela sera crucial pour garder les joueurs investis dans l’histoire, car il semble y avoir beaucoup de cinématiques expliquant les événements qui ont laissé le complexe dans l’état dans lequel Marianne le trouve actuellement.

Vous pouvez parier que plus vous avancez dans l’histoire, plus les secrets que vous découvrirez seront sombres. Cela signifie également que des ennemis plus forts se cachent dans l’ombre. Cette dernière bande-annonce est une offre solide pour ceux qui veulent un autre goût avant le repas complet à la fin de ce mois.

Il n’y a pas beaucoup de titres remarquables pour le moment pour la Xbox Series X et S, donc Le moyen pourrait avoir un très gros splash tout de suite – en particulier pour ceux qui aiment les jeux de survie-horreur. Voyons si les horreurs sont suffisantes pour pousser encore plus loin les consoles de nouvelle génération de Microsoft.